Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!

İnanılmaz olay Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşandı... 2 kadın bir erkek, sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. İlginç olay kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

İHA
Tatil bölgesinde ortalık karıştı... Olay Ege Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı.
Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları odluğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar. Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi.

Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!

Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı.

Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!

Bir müddet süren 2 kadın bir erkek kavgası kameralara bu şekilde yansırken, kavgaya hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Uzun süre kavga edip birbirlerine darp eden kadınların da erkek şahsın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Kavgadan geriye bu görüntüler kaldı...