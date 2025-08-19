Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!

İnanılmaz olay Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşandı... 2 kadın bir erkek, sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. İlginç olay kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 10:22 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 10:51

Tatil bölgesinde ortalık karıştı... Olay Ege Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları odluğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar. Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi.