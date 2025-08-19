Tatil bölgesinde şaşkına çeviren görüntü! 2 kadın 1 erkek gece ortalığı karıştırdı!
İnanılmaz olay Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşandı... 2 kadın bir erkek, sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. İlginç olay kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...
Tatil bölgesinde ortalık karıştı... Olay Ege Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı.
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları odluğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar. Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi.
Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı.