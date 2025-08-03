Tek teker aşk 'tek' bıraktı: Oy benim sevdiğim böyle mi olacaktık! Yavaş koyun, canı acımasın

Kahreden olay Antalya'da yaşandı... Tutkunu olduğu motosikletin önünü kaldırdığı sırada önündeki motosiklete temas edip kontrolü kaybeden 30 yaşındaki genç kurtarılamadı. Eşinin feryatları ise yürekleri yaktı: "Nur içinde yat kurban olduğum. Benim yârim, beni de gömün. Yavaş koyun, canı acımasın...

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 12:08 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2025 13:50

Feci kaza, geçtiğimiz cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda yaşandı. Saç tasarımcısı olan Sergen Gülpınar (30), motorcu arkadaş grubuyla bir araya gelip yemek yedikten sonra, 10 ANA 519 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Seyir halinde iken motosikletinin önünü kaldırarak ilerleyen Gülpınar, önünde ilerlemekte olan motosiklete temas ederek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti ile yerde sürüklenen Sergen Gülpınar bariyerlere çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada Gülpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Gülpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAYDEDİLDİ Gülpınar'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise o sırada grup içerisinde bulunan bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Sergen Gülpınar'ın sürüş sırasında motosikletinin önünü kaldırarak ilerlemeye devam ettiği, bir süre sonrada önünde seyir halindeki motosiklete temas etmesi sonucu sürüklenerek bariyerlere çarptığı görüldü. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Sergen Gülpınar'ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Sergen Gülpınar'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından teslim alındı.