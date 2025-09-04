Tekirdağ'da 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'yı boğarak katletmişti: Cani baba Amir Yazıcı'nın cezası belli oldu!
Tekirdağ'da kızı Su Dilem Yazıcı'yı (13) boğup, bileklerini kestikten sonra intihara kalkışan Amir Yazıcı tutuklandı. Kan donduran cinayetle ilgili hakim karşısına çıkan cani baba Yazıcı'nın cezası açıklandı.
Çorlu'da 10 Şubat 2025 günü, Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde Amir Yazıcı'nın evinde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı.
Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yapılan incelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı. Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı.