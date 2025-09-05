Tekirdağ’da 2 çocuk annesi Birgül Sönmez kayboldu: 50 kişilik ekip arıyor!

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde dün denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.