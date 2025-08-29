Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Küçükdere ile otomobildeki C.K. ve Nisa Bora yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.