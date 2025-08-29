Tekirdağ'da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Acı olay Tekirdağ Çerkezköy'de yaşandı. Bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan Nisa Bora kurtarılamadı. Sürücü Arda Küçükdere ise tutuklandı.

Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!
DHA

Feci kaza, gece saatlerinde Çerkezköy- Kapaklı kara yolunda meydana geldi. Arda Küçükdere'nin kontrolünü yitirdiği 22 LS 944 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Direği deviren otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Küçükdere ile otomobildeki C.K. ve Nisa Bora yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nisa Bora, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Küçükdere ile C.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Küçükdere, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tekirdağ’da kahreden manzara: 16 yaşındaki Nisa Bora can verdi! Sürücüsü hakkında flaş gelişme!

Kazada hayatını kaybeden Nisa Bora, bugün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde toprağa verildi.