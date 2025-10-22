Tekirdağ'daki mezarlıkta pes dedirten olay: Hepsini evine götürmüş!

Tekirdağ'da şüpheli M.B. mezarlığa gidip bazı kabir mermerleri çaldı. Ardından o mermerleri evinin bahçesinde kullandı! Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı!

İHA

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Mezarlığı'nda bazı kabir mermerlerinin yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli M.B.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, mezarlıktan çaldığı iddia edilen mermerleri evinin bahçesinde kullandığı belirlenmişti.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.