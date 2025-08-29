TEKNOFEST Mavi Vatan halkın ziyaretine açıldı: TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'ya büyük ilgi!

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" bugün halkın ziyaretine kapılarını açtı. 30 ve 31 Ağustos'ta da ziyaret edilebilecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan'da vatandaşlar TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'yı gezebilecek. Öte yandan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

AA

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalar yaptı.

TEKNOFEST kapsamında TCG Anadolu'nun da ziyarete açık olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün şu açıklamaları yapmıştı:

İki gün önce Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.

Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık: Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık.

"TÜRKİYE'NİN PARLAK GELECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı, yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek durumundayım: Şu an karşımda, şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan, geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum.

Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam; bilgisiyle, vizyonuyla, isteğiyle, tutkusuyla hayranlık uyandıran bir gençliği karşımda görüyorum. Sizlere bakınca Çaka Bey, Umur Bey, Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorum. Sizlere bakınca Oruç Reisi, Piri Reisi, Turgut Reisi hatırlıyorum.

Sevgili gençler, sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim'in o büyük zekâsını, Sina Çölü'nü 13 günde geçen Sultan Yavuz'un o kararlılığını görüyorum.

"SAVUNMA SANAYİMİZ DESTAN YAZIYOR"

Değerli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün açık söylüyorum, Türk savunma sanayine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz, kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.

Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar.

Burada şunu ifade etmek isterim. Bundan yüzyıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa, savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya; nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor.

BUGÜN HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün de halkın katılıma açıldı. 29, 30 ve 31 Ağustos'ta vatandaşların ziyaret edebileceği etkinliklerin 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirileceği, her ziyaretçinin yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacağı vurgulandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinliklerin yanı sıra İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

TCG ANADOLU, TCG İSTANBUL, TCG BURGAZADA GEMİLERİ SERGİLENİYOR

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.