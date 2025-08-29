TEKNOFEST Mavi Vatan halkın ziyaretine açıldı: TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'ya büyük ilgi!

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" bugün halkın ziyaretine kapılarını açtı. 30 ve 31 Ağustos'ta da ziyaret edilebilecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan'da vatandaşlar TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada'yı gezebilecek. Öte yandan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 10:33 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 10:40

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirmeyi hedefleyen festivalde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önemli açıklamalar yaptı.

TEKNOFEST kapsamında TCG Anadolu'nun da ziyarete açık olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün şu açıklamaları yapmıştı: İki gün önce Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi. Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50. yılında, savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık: Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik, ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık.