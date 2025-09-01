TEKNOFEST’te yarışan imam hatipliler SABAH’a konuştu: "TEKNOFEST'TE yarışmak çok güzel bir duygu”

"EKİP RUHUMUZ VAR. ÇALIŞIRKEN AZİMLE ÇALIŞIYORUZ"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Ayşe Melek Toker (16), okuldaki takımlara katılarak yeni beceriler elde etmek istediğini ifade ediyor. Toker, "Teknoloji ve TEKNOFEST ilgimi çektiği için takıma katıldım. Ekip ruhumuz var. Başaracağımız inancımız var. Hep beraber mutlu oluyoruz. Umutsuzluğa düştüğümüzde birbirimize destek olup mutlu oluyoruz. Okyanusta olduğumuz için deniz canlılarından ilham almaya çalıştık ve Kaplumbağa da bu nedenle bize uygun geldi bize. Çalışırken hem azim hem de stresli olduğum zamanlar da oldu. Bir sürü duygu yaşadım ama genel olarak mutluydum. Su altı insansız aracının çalıştığını görünce mutlu olduk ve o kaplumbağayı görmek ve onu benimsemek farklı bir duyguydu. TEKNOFEST'teki yarışa katılmaktan heyecan duyuyorum. Ailem de destek oldu bana. Çalışma saatlerimiz çok uzun sürdüğü için o açıdan da ailem destek oldu. TEKNOFEST'te ve teknolojiye kız çocuklarının bu konuda motive edilmeli. Daha farklı teknoloji alanlarında gelişmeleri ve daha başarılı olmaları için başarılarını gösterebilmeleri için hem öğretmenler hem de aileler tarafından teşvik edilmeli. Biz de genç kızlar olarak başarımızı ispatlamaya geldik. Benim hayalim ise matematik alanında akademisyen olmak. Teknolojiye ilgim olduğum için takıma katılarak bunu da deneyimlemek istedim." şeklinde konuştu.