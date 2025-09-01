TEKNOFEST’te yarışan imam hatipliler SABAH’a konuştu: "TEKNOFEST'TE yarışmak çok güzel bir duygu”

TEKNOFEST'te İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde öğrenciler yer alıyor. Toplam 21 takım yarışlara katılıyor. Yarışa katılan okullardan biri ise Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Kulübü'nün Nusret Rov Takımı. Takım ise 10 kişiden oluşuyor. İnsansız Sualtı Aracı Kaplumbağa ile yarışa katılan takım üyeleri ile SABAH görüştü.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ

TEKNOFEST'te İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde öğrenciler yer alıyor. Toplam 21 takım yarışlara katılıyor. O okullardan biri ise Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Kulübü'nün Nusret Rov takımı. Takım 10 kişiden oluşuyor. Takımın başında teknoloji kulübünü dört yıl önce kuran Fen Bilimleri Öğretmeni Yasemin Polat (41) var. SABAH'a konuşan Polat, kulüp olarak ilk olarak TEKNOFEST'e kategori projeleri ile başladıklarını, eğitim teknolojileri, insanlık yararına küçük araçlar yaptıklarını belirtiyor. 2022 TEKNOFEST'te 2022 yılında Türkiye birinciliğini İnsanlık Yararına Sağlık Teknolojileri ve Teknoloji Tasarımı'nda üçüncülüğü, Eğitim Teknolojileri'nde ise Türkiye sekizincisi olduklarını söyleyen Polat, "Bu derecelerden sonra özgüvenimiz ve birikimimiz arttı. Bir öğrencim elektrikli araç yapmak istiyordu. Onunla büyük bir projeye girdik, elektrikli araç. 2023 yılında Yerli Ürün Türkiye birinciliği ile Görsel Tasarım Türkiye birinciliğini kazandık." diyor.

"KAMPLUMBAĞAMIZ MOTOR GÜCÜNE GÖRE HIZLI"

Bu sene ise İleri Tek Kulübü, TEKNOFEST'in Mavi Vatan konsepti nedeni ile İnsansız Sualtı Aracı Yarışması'na hazırlanmalarına neden oldu. Nusret Rov Takımı'ndan Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Medine Yıldız'ın (15), bir yıldır takımda yer alıyor. Su altı takımı olarak yoğun bir çalışma zamanı geçirdiklerini belirten Yıldız, "Tasarımlar yaptık, tasarımları incelediğimizde en uygun tasarımın Kaplumbağa tasarımına karar verdik. Aracı yapmamız bir yılı buldu. Üç aylık eğitimden sonra atölyede çalışmalar yaptık. Kaplumbağanın su altına girdiğinde iki görevi var. Manuel görevde batık kalıntıları topluyor. İkinci olarak denizin altında ilerlemesi gerekiyor. Kaplumbağamız motorunun gücüne göre hızlı bir kaplumbağa… Hayalim ise üniversitede mühendislik okumak. TEKNOFEST'te katıldıktan sonra KAAN'dan dolayı uçak mühendisi olma fikrim kesinleşti." dedi.

"TEKNOFEST'TE YARIŞMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Beril Burcu Çelik'in (15) hayalim mühendis olmaktı. Mühendis olmak için okuldaki takıma katılarak tecrübe elde etmek istediğini ifade eden Çelik, "Ekip olarak sürekli çalışmamız gerekiyor. Su altında olduğu için su sızdırmazlığı ve hareket kabiliyetinin en üst düzeyde olması gerekiyordu. Bu sene ilk defa denizde yapılacağı için dalgasına, tuz oranına filan dikkat etmemiz gerekiyordu. Takım olarak ilk defa katıldığımız için çok zordu. Her aşamasında çok çalışmamız gerekti. Gece üçlerden sabah namazını kıldıktan sonra bile sürekli çalıştık. İnsansız su altı aracımızı Kaplumbağayı Moğan Gölü'nde denedik. Etrafa güvenlik toplandı. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Esprili oldu. Havuzda da deneme yaptık. Sonra aracın bataryası patladı. Kullanılamaz hale geldi ve biz her şey yandı. Maddi olarak sıkıntıdaydık. Çok üzüldük ama hem maddi sıkıntıyı giderdik hem de aracı bir ay içinde yeniden yaptık. TEKNOFEST'te gelmek ve burada yarışmak çok güzel bir duygu. Mühendislikle ilgilenen insanlarla tanışmış oluyoruz. Okul bitince ise yazılım mühendisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"EKİP RUHUMUZ VAR. ÇALIŞIRKEN AZİMLE ÇALIŞIYORUZ"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Ayşe Melek Toker (16), okuldaki takımlara katılarak yeni beceriler elde etmek istediğini ifade ediyor. Toker, "Teknoloji ve TEKNOFEST ilgimi çektiği için takıma katıldım. Ekip ruhumuz var. Başaracağımız inancımız var. Hep beraber mutlu oluyoruz. Umutsuzluğa düştüğümüzde birbirimize destek olup mutlu oluyoruz. Okyanusta olduğumuz için deniz canlılarından ilham almaya çalıştık ve Kaplumbağa da bu nedenle bize uygun geldi bize. Çalışırken hem azim hem de stresli olduğum zamanlar da oldu. Bir sürü duygu yaşadım ama genel olarak mutluydum. Su altı insansız aracının çalıştığını görünce mutlu olduk ve o kaplumbağayı görmek ve onu benimsemek farklı bir duyguydu. TEKNOFEST'teki yarışa katılmaktan heyecan duyuyorum. Ailem de destek oldu bana. Çalışma saatlerimiz çok uzun sürdüğü için o açıdan da ailem destek oldu. TEKNOFEST'te ve teknolojiye kız çocuklarının bu konuda motive edilmeli. Daha farklı teknoloji alanlarında gelişmeleri ve daha başarılı olmaları için başarılarını gösterebilmeleri için hem öğretmenler hem de aileler tarafından teşvik edilmeli. Biz de genç kızlar olarak başarımızı ispatlamaya geldik. Benim hayalim ise matematik alanında akademisyen olmak. Teknolojiye ilgim olduğum için takıma katılarak bunu da deneyimlemek istedim." şeklinde konuştu.

"TEKNOFEST'TE KADINLARI GÖRDÜKÇE MUTLU OLUYORUZ"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Erva Karakol (15), babası mühendis olduğu için hep mühendisliğe ilgisi olduğunu ifade ediyor. Karakol, okula başlarken teknoloji takımlarının olduğunu bilmediğini ama öğrenince hemen katıldığını belirtiyor. Kulüpteki eğitimden sonra takımlara katıldığını ve proje sürecinin başladığını belirten Karakol, "Takımımız beş kız, beş erkekten oluşuyor. Okulumuzda su altı kategorisinde katılan ilk takımız o yüzden yeni bir tecrübeydi. Ona rağmen güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok eğlenceli geçti bu çalışma ortamları. Su altı aracının tasarımı sürecinde birçok tasarım yaptık ve analizlerden sonra kaplumbağa tasarımına karar verdik. Kaplumbağanın önünde kamerası var. Yanlarda dört motoru var. Onlarda kaplumbağanın ayakları gibi düşünebilirsiniz. Sonra ürettik, kaplamalarını yaptık güçlendirdik ve son haline getirdik. Denize girince kumandadan kontrol ederek dikey ve yatay hareketler ve hepsini yaptırabiliyoruz. Ona koordinatlar veriliyor ve hesaplamasını yapabiliyor. İleri Tek ekibi olarak başarı için var gücümüz de çalışıyoruz. TEKNOFEST'te kadınların olduğunu gördükçe gerçekten mutlu oluyorum. Kadınların da kızların da bu alanlarda aktif olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Önceden bu kadar fazla değildi ama artık gördükçe mutlu oluyorum. Ben küçüklüğümden itibaren mühendis olmak istiyordum ve büyüyünce hayalim mühendis olmak. Ya elektrik elektronik mühendisliği ya da mekanik de olabilir." dedi.