Terörsüz Türkiye Komisyonu 3. kez toplanıyor: AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin üye sayısı değişti

2. TOPLANTI YAKLAŞIK 5,5 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Komisyonun cuma günkü toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılarak sunum yapmıştı. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürmüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan komisyonun ikinci toplantısının tam kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için oylama yapılmış ve oy birliğiyle komisyon toplantısının kapalı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Meclis Başkanlığı'ndan söz konusu toplantılara ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Kurtulmuş, kapalı toplantının usul ve esaslarını komisyona aktarmış, kapalı toplantının tutanaklarının gizli olması konusunda Anayasa ve İçtüzük 'ün ilgili hükümleri ile genel uygulamayı hatırlatmıştır. Daha sonra komisyonda kapalı toplantı düzenine geçilmiştir. Toplantıya davetle katılan Yerlikaya, Güler ve Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yapmış, komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtlamıştır" denilmişti.