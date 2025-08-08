Teslime Hanedan'ın sır ölümü: Baba Beytullah Hanedan'dan şok açıklama! " Pazartesi geleceğim söz..."
Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. 22 yaşındaki genç kızın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilirken, babası Beytullah Hanedan'ın yaptığı açıklamalar kan dondurdu.
Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Kalfaköy Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın başından tabancayla vurulduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ SEVGİLİ VE 4 ARKADAŞI GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe F. ve olay anında yanlarında bulunan 4 arkadaşı gözaltına alındı. Efe F.'nin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. İlk ifadesinde, kız arkadaşını telefon bul uygulamasıyla bulduğunu söyleyen Efe F., daha sonra ise Hanedan'ın intihar ettiğini iddia etti.
Yapılan incelemelerde, Efe F.'nin Hanedan'ı vurduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı belirlendi. Polis, olaydan önce Hanedan, Efe F. ve dört arkadaşının taksiyle bölgeye geldiğini tespit etti. Taksi şoförünün de bu ifadeyi doğrulaması üzerine, 5 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.