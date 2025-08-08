Teslime Hanedan'ın sır ölümü: Baba Beytullah Hanedan'dan şok açıklama! " Pazartesi geleceğim söz..."

BABA BEYTULLAH HANEDAN: "UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU İÇİN YAKLAŞAMIYORDUM" Teslime Hanedan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, kızının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek savcılığa başvurmuş" diyen baba, bu sebeple kızına yaklaşamadığını anlattı.

Hanedan, "Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip, 'Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımı bizden alıp, Silifke Otogarı'na bıraktılar" sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.