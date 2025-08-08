Teslime Hanedan'ın sır ölümü: Baba Beytullah Hanedan'dan şok açıklama! " Pazartesi geleceğim söz..."

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. 22 yaşındaki genç kızın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilirken, babası Beytullah Hanedan'ın yaptığı açıklamalar kan dondurdu.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Aydın'ın Kalfaköy Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın başından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ VE 4 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe F. ve olay anında yanlarında bulunan 4 arkadaşı gözaltına alındı. Efe F.'nin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. İlk ifadesinde, kız arkadaşını telefon bul uygulamasıyla bulduğunu söyleyen Efe F., daha sonra ise Hanedan'ın intihar ettiğini iddia etti.

Yapılan incelemelerde, Efe F.'nin Hanedan'ı vurduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı belirlendi. Polis, olaydan önce Hanedan, Efe F. ve dört arkadaşının taksiyle bölgeye geldiğini tespit etti. Taksi şoförünün de bu ifadeyi doğrulaması üzerine, 5 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma derinleşerek devam ediyor.

BABA BEYTULLAH HANEDAN: "UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU İÇİN YAKLAŞAMIYORDUM"

Teslime Hanedan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Kurtsuyu Mahalle Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, kızının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Teslime, arkadaşlarıyla bir olup 'Beni evde zorla tutuyorlar, dövüyorlar' diyerek savcılığa başvurmuş" diyen baba, bu sebeple kızına yaklaşamadığını anlattı.

Hanedan, "Devletin kurumlarından yetkililer evimize gelip, 'Çocuk senin yanında kalmak istemiyormuş, götüreceğiz' dedi. 'Babasıyım, çocuğuma bakarım' dedim. Ancak, 'Savcılığın kararı var, sana bırakamayız' dediler. Kızımı bizden alıp, Silifke Otogarı'na bıraktılar" sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

"15 GÜN ÖNCE BENİ ARADI, PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Baba Hanedan, kızının ölümünden kısa bir süre önce kendisini aradığını da ifade etti. "15 gün önce beni aradı, 'Para gönderir misin, ev kiramı ödeyemedim. Giyecek bir şeyler de almam lazım' dedi. Gönderdim.

'BABA, PAZARTESİ GÜNÜ SÖZ GELECEĞİM"

Hatta telefonda bana pişman olduğunu bile söyledi. 'Geri dön kızım' dedim. 'Baba, pazartesi günü söz geleceğim' dedi ama bir daha da telefonlarımı açmadı" şeklinde konuştu.