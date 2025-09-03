TIR ile otomobil çarpıştı: Genç avukat hayatını kaybetti!

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Adana otoyolunun 23'üncü kilometresi İncesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Ayaz yönetimindeki 27 BGN 25 plakalı otomobil, M.E.'nin kullandığı 27 EB 922 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Ayaz ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ayaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ayaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.