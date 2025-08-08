Tokat’ta feci kaza! İki otomobil kafa kafaya girdi! Evli çift ile 2 aylık bebekleri öldü

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Emrah Çelik ve eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 2 aylık bebekleri Elnur Çelik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KÜÇÜK KIZ VE DİĞER SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kazadan yaralı kurtulan 3 yaşındaki Elifnur Çelik ile diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.