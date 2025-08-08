Tokat'ta feci kaza! İki otomobil kafa kafaya girdi! Evli çift ile 2 aylık bebekleri öldü
Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, evli çift ile 2 aylık bebekleri yaşamını yitirdi. Çiftin küçük kızları ve diğer sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çekerek-Zile kara yolunun Karayün mevkisinde meydana geldi. Emrah Çelik yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Özgür Sepetçi idaresindeki otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Emrah Çelik ve eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan 2 aylık bebekleri Elnur Çelik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KÜÇÜK KIZ VE DİĞER SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Kazadan yaralı kurtulan 3 yaşındaki Elifnur Çelik ile diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.