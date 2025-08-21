Tokat’ta hastane kantininde eski eş dehşeti: 2 yaralı var!

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana geldi. Hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde oturduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile karşılaştı. Çiftin arasında çıkan tartışmanın ardından Zeki A., yanında taşıdığı tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.