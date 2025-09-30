Trabzon'da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! "İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış..."

Trabzon | Hamsi avı için Karadeniz’e açılan balıkçılar, hayatlarının şokunu yaşadı. Balıkçı teknesine vinçle çektikleri cismin, Rus donanmasına karşı kullanılan, içinde 300 kilogram patlayıcı olduğu belirtilen Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı olduğu ortaya çıktı. Olay üzerine Yoroz Limanı giriş çıkışlara kapatıldı, Valilik ve SAS ekipleri teyakkuza geçti.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...
DHA

Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında yaşandı. Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok ve ekibi, rutin hamsi avcılığı faaliyetleri sırasında, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre mesafede bir cisim tespit etti. Şiddetli fırtına nedeniyle küçük bir balıkçı teknesi olduğunu düşünen balıkçılar, yardım amacıyla cismi teknelerine çekmeye karar verdi.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

BALIKÇI BARINAĞINI TEYAKKUZ'A GEÇİREN "TEKNE"

Bozok, o anları anlatırken, "Fırtına biraz korkunçtu ama görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor" dedi. Balıkçılar, fark ettikleri cismin sıradan bir tekne değil, askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı (İDA) olduğunu anladıktan sonra derhal Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

İÇİNDE 300 KİLOGRAM PATLAYICI İDDİASI!

Balıkçılar, İDA'yı kendi teknelerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdi ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Ancak, asıl şaşkınlık bu aşamadan sonra yaşandı. İnsansız deniz aracının, Ukrayna tarafından Rus donanmasına karşı kamikaze saldırıları için kullanılan bir model olduğu ve içinde yaklaşık 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

Bu tehlikeli durum üzerine Trabzon Valiliği hemen devreye girdi. Yoroz Limanı güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir" denilerek bölgenin güvenliğe alındığı duyuruldu. Patlayıcı yüklü İDA, uzman ekiplerin kontrollü imhası için karaya alındı.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

"YAPTIĞIMIZ YANLIŞTI!"

İnsansız deniz aracını vinçle teknesine alan balıkçı Halil İbrahim Bozok, sonradan öğrendikleri detaylarla büyük pişmanlık yaşadı. Bozok, "Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük... İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu." ifadelerini kullandı. Olayın ardından barınaktaki tüm gemilerin boşaltılması istendi ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu.

Trabzon’da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış...

Karadeniz'de süren Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zaman zaman mayın veya insansız araçların Türkiye kıyılarına vurduğu biliniyor, ancak bu son olay Trabzon'da bir ilk olması ve balıkçıların patlayıcı yüklü aracı bizzat limana getirmesiyle bölgeyi teyakkuza geçirdi.