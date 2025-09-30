Trabzon'da akılalmaz olay! Hamsi için ağ atıp öyle bir şey buldular ki! "İçerisinde 300 kilogram patlayıcı varmış..."

Trabzon | Hamsi avı için Karadeniz’e açılan balıkçılar, hayatlarının şokunu yaşadı. Balıkçı teknesine vinçle çektikleri cismin, Rus donanmasına karşı kullanılan, içinde 300 kilogram patlayıcı olduğu belirtilen Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı olduğu ortaya çıktı. Olay üzerine Yoroz Limanı giriş çıkışlara kapatıldı, Valilik ve SAS ekipleri teyakkuza geçti.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 14:45 Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 15:00

Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında yaşandı. Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok ve ekibi, rutin hamsi avcılığı faaliyetleri sırasında, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre mesafede bir cisim tespit etti. Şiddetli fırtına nedeniyle küçük bir balıkçı teknesi olduğunu düşünen balıkçılar, yardım amacıyla cismi teknelerine çekmeye karar verdi.

BALIKÇI BARINAĞINI TEYAKKUZ'A GEÇİREN "TEKNE" Bozok, o anları anlatırken, "Fırtına biraz korkunçtu ama görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor" dedi. Balıkçılar, fark ettikleri cismin sıradan bir tekne değil, askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı (İDA) olduğunu anladıktan sonra derhal Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.