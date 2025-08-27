Trabzon'da sahilde gezerken dalgalara kapılan Hacımustafaoğlu'ndan kötü haber: Cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Of ilçesinde14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu sahil kenarında gezinirken dalgalara kapılıp, sürüklendi. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Denizde kaybolan Hacımustafaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kahreden olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Kalealtı Sahili'nde meydana geldi. Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede suda kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlanıldı. Dalgıç ekipleri, saat 10.00 sıralarında Hacımustafaoğlu'nun kaybolduğu bölgeye yakın noktada cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cansız beden, otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.