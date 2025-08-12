Trabzon’da vahşet! Eşini katledip kayıplara karıştı! Ormana kaçarken yalın ayak erzak almaya gitmiş…
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 3 gün önce eşini bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsı arama çalışmaları sürüyor. En son alınan bilgiye göre Sağlam’ın yöredeki bir bakkala yalın ayak girerek erzak aldığı ve ardından gözden kaybolduğu belirlendi.
Kan donduran olay, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 9 Ağustos günü öğle saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
YÖREDEKİ BİR BAKKALA YALIN AYAK GİREREK ERZAK ALMIŞ
Mustafa Sağlam'ın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona 30 kişiden oluşan JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katılıyor. Operasyonlar kapsamında ilk olarak Karatepe mahallesindeki evlerin odunlukları ve ahırları tek tek aranırken, Vakfıkebir, Tonya ve Beşikdüzü üçgenindeki ormanlık alanda arama çalışmalarının yoğunlaştığı kaydedildi.