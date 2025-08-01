Trabzon'da vahşet! Sinem'i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...
Trabzon'da kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Sinem S.'yi evinde silahla vurarak öldüren Ali Eren S., olay yerinden motosikletle kaçarken bir mahalle bekçisini de yaraladı. Cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı tehditkâr paylaşım ise olayın planlı olduğunu gözler önüne serdi.
Olay, gece saatlerinde Beşikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Eren S., boşanmak istediği eşi Sinem S.'nin birinci kattaki dairesine balkondan girdi. Yanında getirdiği tabancayla Sinem S.'ye ateş eden zanlı, ardından olay yerinden kaçmaya başladı.
Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bir mahalle bekçisi, zanlıyı durdurmak istedi. Ancak Ali Eren S., bekçiyi de yaralayarak motosikletiyle izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan katil zanlısı Ali Eren S.'yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.