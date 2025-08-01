Trabzon'da vahşet! Sinem'i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

Trabzon'da kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Sinem S.'yi evinde silahla vurarak öldüren Ali Eren S., olay yerinden motosikletle kaçarken bir mahalle bekçisini de yaraladı. Cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı tehditkâr paylaşım ise olayın planlı olduğunu gözler önüne serdi.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...
Özgür ÖZDEMİR

Olay, gece saatlerinde Beşikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Eren S., boşanmak istediği eşi Sinem S.'nin birinci kattaki dairesine balkondan girdi. Yanında getirdiği tabancayla Sinem S.'ye ateş eden zanlı, ardından olay yerinden kaçmaya başladı.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

Silah sesleri üzerine bölgeye gelen bir mahalle bekçisi, zanlıyı durdurmak istedi. Ancak Ali Eren S., bekçiyi de yaralayarak motosikletiyle izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan katil zanlısı Ali Eren S.'yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

"ALİ EREN ASLA YARIM BIRAKMAZ": CİNAYETİN İPUÇLARI SOSYAL MEDYADA

Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları dikkat çekti. Katil zanlısı Ali Eren S.'nin, cinayetten altı gün önce yaptığı paylaşımda, adeta işleyeceği suçu önceden haber verdiği görüldü. Paylaşımında, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

"İNTİKAM ACELEYE GELMEZ..."

Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu paylaşım, cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesini güçlendirdi.

Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

SİNEM S.'NİN YÜREK BURKAN SON PAYLAŞIMI: "İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT"

Hayatını kaybeden Sinem S.'nin, cinayetten hemen önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise okuyanları derinden etkiledi. Genç kadının, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" şeklindeki sözleri, trajik sonunu daha da acı bir hale getirdi.