Trabzon’da vahşet! Sinem’i katledip motosikletiyle kaçtı! Paylaşımı kan dondurdu: İntikam aceleye gelmez...

"ALİ EREN ASLA YARIM BIRAKMAZ": CİNAYETİN İPUÇLARI SOSYAL MEDYADA Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları dikkat çekti. Katil zanlısı Ali Eren S.'nin, cinayetten altı gün önce yaptığı paylaşımda, adeta işleyeceği suçu önceden haber verdiği görüldü. Paylaşımında, "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz.

"İNTİKAM ACELEYE GELMEZ..." Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu paylaşım, cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesini güçlendirdi.