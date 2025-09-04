Triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın ölümünde yeni detaylar: Güm diye bir ses duydum! Üzerimden uçarak…

"SAVRULMUŞ BİR ARABA BERKAN KARDEŞİMİ BU HAYATTAN ALDI"

Rutin olarak bisiklet antrenmanı yapan sporcular için bisiklet yolunun bir çözüm olmayacağını aktaran Topçu, "Biz 50,60,100 ve 200 kilometre bisiklete biniyoruz. Bana hep Eymir'de mi biniyorsun diye soruyorlar ama ben Eymir'de hiç bisiklete binmedim. Orası 10 kilometre ve orada 10 tur atmam gerekir ki o kalabalıkta ben daha çok kaza riskindeyim. Cezaların yaptırımlarının işlevsel olmasını ve işlemesini istiyoruz" açıklamasında bulundu. Trafikte görünmediklerine değinen Topçu, "Biz hayalet değiliz. Varız. Dikkate alınmıyoruz, saygı görmüyoruz. O günkü kaza çok ekstrem bir kazaydı. Aracın çok hızlı gitmesinden kaynaklı kontrolü kaybedilmiş bir direksiyon ve oradan savrulmuş bir araba Berkan kardeşimi bu hayattan aldı. Onu geri getiremeyiz ama bundan sonrası için ne yapmamız gerekir, neler yapılabilir? Bunu hep beraber oturup konuşmamız gerekiyor. Gerek amatör gerek profesyonel sürücüler ve kural koyucular. İvedi bir şekilde çalıştay ya da kanun değişikliği kesinlikle yapılmalı. Biz çünkü bisiklete tayt ve formayla biniyoruz. Bize 'dizlik, dirseklik kullanıyor musun' diyorlar. Kullanmıyorum çünkü uzun süre bisiklete bindiğimiz için biz bunu kullanamayız. Zaten kullansam da bir işe yaramaz. Kaskımız var ama o günkü kazada Berkan kafasını vurduğu zaman bırakın motosiklet ve bisiklet kaskını askeri miğfer de olsa beyin hasar görürdü. Bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim burada yaptığımız şey ne hata ne kusur. Biz sadece sağlık için spor yapan amatör, profesyonel, yarı amatör sporcularız." şeklinde konuştu.