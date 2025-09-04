Triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın ölümünde yeni detaylar: Güm diye bir ses duydum! Üzerimden uçarak…
Ankara'da bisiklet antrenmanı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın antrenman arkadaşı Barış Topçu, "Berkan üzerimden uçarak kaldırıma düştü. Olayın şokuyla bisikleti bıraktım. Berkan'ın yanına gittiğimde hareketsizdi. Kan geliyordu" dedi.
Ironman ve triatlon yaş grubunda aktif şekilde yarışlara katılan, uzun mesafe disiplinlerinde de tecrübe sahibi olan Berkan Kobal, geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırdığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bisiklet antrenmanında geçirdiği kaza sırasında Kobal'ın önünde bisiklet süren Barış Topçu, kaza anını anlattı.
"BERKAN ÜZERİMDEN UÇARAK KALDIRIMA DÜŞTÜ"
Triatlon ve bisiklet sporcularının antrenman için sabahın erken saatlerini seçtiğini belirten Barış Topçu, "Biz genelde 05.30-06.00 gibi erken çıkmaya çalışırız. O gün de saat 06.00 gibi Eskişehir Yolu'nda buluştuk. Emniyet şeridini takip ederek Malazgirt Bulvarı'na girdik. O gün bacaklarımız biraz yorgundu. Hafif ilerliyorduk, agresif bir sürüşümüz yoktu. Emniyet şeridinden önlü arkalı gidiyorduk. O an ben öndeydim. Arkadan bir ses duydum. Bir saniye içerisinde 'güm' diye bir ses duydum. Yanımdan siyah bir arabanın geçmesiyle Berkan üzerimden uçarak kaldırıma düştü. Olayın şokuyla bisikleti bıraktım. Berkan'ın yanına gittiğimde hareketsizdi. Kan geliyordu" diye konuştu.
"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"
Vuran aracın şoförünün kaza anının şokuyla hareket edemediğini söyleyen Topçu, "Berkan'ı ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdık. Ben de ifade için karakola gittim. Olay 1 buçuk saniyede oldu. Bu bana hep arabanın hızını düşündürdü. Olay 27 Ağustos'ta gerçekleşti. İlk birkaç gün sadece Berkan'ın ayağa kalmasını ve yaşamasını istedim. Artık olayı daha objektif irdeleyebiliyorum. Araç çok hızlıydı. Sol refüje vurma sesi, benim yanımdan siyah arabanın geçmesi ve Berkan'a vurma sesi 1-2 saniyede oldu. Bu da arabanın çok yüksek hızda gittiğini bana düşündürüyor şu anda. Oradaki incelemeler ne gösterir şu an bilmiyorum" ifadelerini kullandı.