Trump ile Putin arasındaki zirveye damga vuran anlar! B-2 uçakları Rus liderin üzerinden uçtu
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Alaska'daki tarihi görüşme öncesi kırmızı halıda tokalaşan iki lider, daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. Karşılama sırasında Putin'in üzerinden B-2 ve F-35 savaş uçaklarının uçması görüşmeye damga vurdu.
Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı. İki lider, uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü. Ardından iki lider, havaalanından Trump'ın makam aracıyla toplantının yapılacağı salona gitti.
Trump ve Putin'in ikili ilişkiler ile Rusya ve Ukrayna arasında olası ateşkesi ele alacakları "Barışın Peşinde" temalı görüşmesi başladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un eşlik edeceği bildirildi.