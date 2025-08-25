ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, büyük bir kişilik çatışmasına dönüştüğünü belirterek, "Bunu da durduracağız" dedi.

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'tan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"BU SAVAŞLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEYDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söylemişti.