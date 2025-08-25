ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukryana savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki savaşın büyük bir kişilik çatışmasına döndüğünü belirten Trump, "Bunu da durduracağız." mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump'tan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"KİŞİLİK ÇATIŞMASINA DÖNÜŞTÜ"

Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, büyük bir kişilik çatışmasına dönüştüğünü belirterek, "Bunu da durduracağız" dedi.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

PUTİN'E "DAHA HIZLI VE SOMUT ADIMLAR ATMASI" ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

"BU SAVAŞLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEYDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz." diye konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

"EĞER ANLAŞMA YAPMAZLARSA KİMİN SUÇLU OLACAĞINI GÖRECEĞİZ..."

Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, kişilik çatışmasına dönüştü

ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.