Trump’tan Gazze zirvesi hamlesi! ABD basını: Türkiye de davetliler arasında

Kaynaklara göre zirve, Sisi tarafından organize ediliyor ve Mısır yönetimi, Avrupalı ve Arap liderlere davet gönderdi. Axios'un aktardığına göre, zirveye Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'dan liderler veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Bir ABD'li yetkili, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının şu an için beklenmediğini söyledi. Axios'un ulaştığı ABD yetkilileri ise, Trump'ın zirveye katılmayı planladığını doğrularken, Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

"TÜRKİYE OLARAK YAKIN TAKİPÇİSİYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecinin yakın takipçisi olacağını belirtmişti. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."