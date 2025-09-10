Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

NATO ÜLKESİ TOPRAKLARI ÜZERİNDE BİR İLK

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk ve askeri yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Donald Tusk ise kabineyi TSİ 09.00'da toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, NATO ülkesi toprakları üzerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü ilk olay. Bütün müttefiklerimiz durumu son derece ciddiye almaktadır. Can kaybı yaşanmadı, düşürülen İHA'ların enkazını arama çalışmaları sürüyor. Havaalanlarının kapatılması kararı bir saldırı tehdidi nedeniyle değil, pilotlarımızın operasyonel ihtiyaçlarından dolayı alınmak zorunda kalındı" dedi.

E5 Grubu Milli Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da acil olarak ülkeye döndü.