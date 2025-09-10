Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sosyal medya hesabından "İşte başlıyoruz" açıklamasını yaptı.
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.
"BAZI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜŞÜRÜLDÜ"
Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA: İŞTE BAŞLIYORUZ
Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını işgal etmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadesini kullandı.