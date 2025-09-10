Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sosyal medya hesabından "İşte başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz
AA

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısı sırasında, Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlallerin yaşandığı bildirildi.

Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

"BAZI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜŞÜRÜLDÜ"

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: İŞTE BAŞLIYORUZ

Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasını işgal etmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

NATO ÜLKESİ TOPRAKLARI ÜZERİNDE BİR İLK

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Bürosu'nda Başbakan Donald Tusk ve askeri yetkililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Donald Tusk ise kabineyi TSİ 09.00'da toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu, NATO ülkesi toprakları üzerinde Rusya'ya ait İHA'ların düşürüldüğü ilk olay. Bütün müttefiklerimiz durumu son derece ciddiye almaktadır. Can kaybı yaşanmadı, düşürülen İHA'ların enkazını arama çalışmaları sürüyor. Havaalanlarının kapatılması kararı bir saldırı tehdidi nedeniyle değil, pilotlarımızın operasyonel ihtiyaçlarından dolayı alınmak zorunda kalındı" dedi.

E5 Grubu Milli Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz da acil olarak ülkeye döndü.

Trump’tan Rusya’nın Polonya hava sahasını ihlaline ilk yorum: İşte başlıyoruz

"AVRUPA İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ BİR EMSAL"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8 adet Rus İHA'sının Polonya hava sahası ihlal ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Bugün bir başka tırmanış aşaması daha yaşandı. Rus-İran (ortak yapımı) 'Şahedler' (Şahed tipi İHA) Polonya hava sahasında, NATO hava sahasında faaliyet gösterdi. (Bu) Avrupa için son derece tehlikeli bir emsal." ifadesini kullandı.

Rusya'ya tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar sonuçlarını hissetmeli. Rusya, savaşın genişletilemeyeceğini ve sona erdirilmesi gerektiğini hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.