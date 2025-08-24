Tuğba Yurtseven’i öldürüp kaçtı! Katil 16 gündür tüm şehirde didik didik aranıyor!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 8 Ağustos’ta tartıştığı eşi Tuğba Yurtseven’i evinde pompalı tüfekle öldüren Mustafa Sağlam’dan hala haber alınamadı. Çobanlık yaptığı için ormanlık araziyi ve zorlu şartlarda hayatta kalmayı çok iyi bildiği öne sürülen Sağlam için polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, cinayet zanlısı Sağlam’ın olay sonrası kaçtığı günden bu yana geçen 16 gündür bölgede ve ormanlık alanlarda arayışını sürdürüyor.

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinin kırsal Karatepe Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta Mustafa Sağlam (38) evinde tartıştığı eşi Tuğba Yurtseven'i önce banyoda bıçakla yaraladı. Yaralı kadın kaçmaya çalışırken de pompalı tüfekle vurarak öldüren Mustafa Sağlam olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sağlam'ı bulmak için polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ormanlık arazide saklandığı iddia edilen Sağlam her yerde aranıyor.

ÖZEL EKİPLER BÖLGEYİ DİDİK DİDİK TARIYOR Çobanlık yaptığı için ormanlık araziyi ve zorlu şartlarda hayatta kalmayı çok iyi bildiği öne sürülen Sağlam için Jandarma ve polis tarafından özel ekip kuruldu. Ekipler, Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı çevresindeki ormanlık araziler ve fındıklıklar olmak üzere bölgede arama çalışmaları sürüyor.