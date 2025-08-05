Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş davasında yeni bir sayfa açıldı. İş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi Bayer ile Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu. Bu karar, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş'ın yıllardır süren adalet arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!
DHA

2003 yılında 'Miss Model of Turkey' birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer 'nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer ise 'nitelikli kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandı.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

Yaklaşık 10 yıl süren yargılama sürecinde, mahkeme 15 Ocak 2020'de üç sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak Aslı Baş'ın ailesi, bu kararı bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı, ancak karar burada da onandı. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

YARGITAY GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI: BERAAT HUKUKA AYKIRI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında, soruşturma ve kovuşturma sürecinde bazı önemli eksikliklerin olduğu belirtildi.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

Özellikle Aslı Baş'ın ölmeden önce attığı mesajların telefon kayıtlarında bulunmaması, olay sırasında evde olan bazı tanıkların dinlenmemesi ve sanık Hakan Bayer'in olaydan sonra güvenlik kamerası firması yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarının araştırılmaması gibi noktalar vurgulandı. Bu eksiklikler nedeniyle beraat kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

DAVA YENİDEN BAŞLIYOR

Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, Ahmet Bayer ve oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanacak.