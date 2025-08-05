Tüm Türkiye’nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!

2003 yılında 'Miss Model of Turkey' birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer 'nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer ise 'nitelikli kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandı.

Yaklaşık 10 yıl süren yargılama sürecinde, mahkeme 15 Ocak 2020'de üç sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak Aslı Baş'ın ailesi, bu kararı bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı, ancak karar burada da onandı. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.