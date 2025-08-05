Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aslı Baş davasında şok gelişme: Yargıtay, Bayer ailesi hakkındaki beraat kararını bozdu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş davasında yeni bir sayfa açıldı. İş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi Bayer ile Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu. Bu karar, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş'ın yıllardır süren adalet arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
2003 yılında 'Miss Model of Turkey' birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde, Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer 'nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer ise 'nitelikli kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandı.
Yaklaşık 10 yıl süren yargılama sürecinde, mahkeme 15 Ocak 2020'de üç sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak Aslı Baş'ın ailesi, bu kararı bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı, ancak karar burada da onandı. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.
YARGITAY GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI: BERAAT HUKUKA AYKIRI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozdu. Yargıtay'ın gerekçeli kararında, soruşturma ve kovuşturma sürecinde bazı önemli eksikliklerin olduğu belirtildi.