Tüm Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin 1. yıl dönümü! Acılı Baba: Bu kadar aşiret hani nerede?

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Aile ve kamuoyunda derin bir yara bırakan olay, Narin'in kaybolmasıyla başlamış ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmasıyla acı bir son bulmuştu. İşte olaydan mahkeme kararlarına, soruşturma detaylarından Narin'in adının yaşatıldığı projelere kadar, dosyanın tüm detayları.

İHA AA

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.43'te yapıldı. Narin için bölgede "kayıp çocuk vakası" olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

8 EYLÜL'DE BİR DEREDE BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNMUŞTU...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, dalgıçlar tarafından sulama kanalında ve su kuyularında, diğer ekiplerce mahallenin çevresinde, kayalıklarda, derede, sazlıkta, tarlalarda, mezarlıkta, mahalledeki atıl alanlarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve evlerin bahçesinde günlerce aranan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, 9 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

NARİN'İN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİTİ

Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, "Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." tespitine yer verildi.

SUYUN ÜSTÜNE ÇIKMASIN DİYE 3 KAYA PARÇASI İLE BASTIRMIŞLAR

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin raporunda da otopsi esnasında Narin Güran'ın vücudundan alınan yaklaşık 91 sürüntü örneğinin ve üzerinden çıkan kıyafet ve çantanın ayrıca cansız bedeninin üzerinde bulunan 3 kaya parçası ile ağaç parçalarının incelendiği, örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediği belirtildi.

AMCA SALİM GÜRAN'IN ARACINDA NARİN'İN DNA PROFİLİ BULUNDU

Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda, söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, cinayete ilişkin amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K'nin (17) de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklanan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"NARİN GÜRAN'I BOĞARAK ÖLDÜRDÜKLERİ, ÜZERLERİNE ATILI SUÇU MÜŞTEREK İŞLEDİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, hazırlanan daraltılmış baz raporunda sanıkların olay gününe ilişkin HTS kayıtlarına yer verilerek, "Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir." ifadesi yer aldı. İddianamede, "Şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım 2024'te başladı ve 3 gün sürdü.

Davanın 26 Aralık 2024'te başlayan ikinci duruşmasının üçüncü gününde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA DA KARAR ÇIKTI

Başsavcılıkça, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame 17. Asliye Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar R.A, M.G. ve İ.K. hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi. Dosyaları birleştirilen 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 14 Nisan'da başlayan ve 30 Mayıs'ta kapalı görülen 4'üncü duruşmada mahkeme heyetince "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.Öte yandan Narin Güran cinayetinin 1. yıldönümüne istinaden acılı baba Arif Güran konuştu:

"ŞU AN ÇOCUKLARIMA, AİLEME BAKAN, 80 YAŞINDAKİ KAYNANAMDIR"

Güran, geçen sene bu vakit ayın 21'i ile 23 arasında binlerce insanın, herkesin burada haber yapmaya başladığını anımsatarak, "Bu aile çok güçlü, bu aile aşiret, bu aile zengin. Sadece bunu söylüyorum. Ateş, düştüğü yeri yakar. Şu anda sadece ben kızımın yanındayım. Bu kadar aşiret hani nerede? Şu an çocuklarıma, aileme bakan, 80 yaşındaki kaynanamdır. Başka hiç kimse yok" dedi.

"80 milyon insan, Türkiye ve yurt dışında kızıma sahip çıktılar. Dünyaya bakış açımız gitti, artık toplumun içine bile giremiyoruz. Bir toplumda sürekli gözler sizin üzerinizde olduğu zaman, o toplumda rahat davranamazsınız." Biz, ölene kadar bu acıyı şurada taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

NARİN'İN ADI OKUL, KÜTÜPHANE VE PARKLARDA YAŞATILIYOR

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda Narin Güran adına 16 Ekim 2024'te oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Sanatçı Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yaptırılan anaokuluna Narin'in ismi verildi.

Narin Anaokulu, 8 Mart'ta törenle açıldı. Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu'na Narin'in ismi verildi. Narin'in adı, İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir ve Kilis'te de parklarda yaşatılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde de Narin'in anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu. Narin'in öldürülmesi, bazı spor müsabakalarında açılan pankartlarla ve birçok ilde sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinliklerle protesto edildi. Narin'in kabrine ziyaretler sürüyor Narin Güran'ın mezarını, Diyarbakır'da yaşayanların yanı sıra Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden gelen vatandaşlar ziyaret ediyor. Ziyaretlerde mezara gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı, okul önlüğü, okul çantası ve oyuncaklar bırakılıyor. Narin için dua edilen ziyaretlerde duygusal anlar yaşanıyor.