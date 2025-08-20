Tüm Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin 1. yıl dönümü! Acılı Baba: Bu kadar aşiret hani nerede?
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Aile ve kamuoyunda derin bir yara bırakan olay, Narin'in kaybolmasıyla başlamış ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmasıyla acı bir son bulmuştu. İşte olaydan mahkeme kararlarına, soruşturma detaylarından Narin'in adının yaşatıldığı projelere kadar, dosyanın tüm detayları.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.43'te yapıldı. Narin için bölgede "kayıp çocuk vakası" olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
8 EYLÜL'DE BİR DEREDE BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNMUŞTU...
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, dalgıçlar tarafından sulama kanalında ve su kuyularında, diğer ekiplerce mahallenin çevresinde, kayalıklarda, derede, sazlıkta, tarlalarda, mezarlıkta, mahalledeki atıl alanlarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve evlerin bahçesinde günlerce aranan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, 9 Eylül'de Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
NARİN'İN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİTİ
Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, "Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." tespitine yer verildi.