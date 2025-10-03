Turgay Ciner’in Londra oyunu: Şirketlerinin içini nasıl boşalttı? Ciner Glass’ta bulanık işler

Peki Gökhan Şen'in CEO'su olduğu bu Ciner Glass şirketi nedir?

Bu şirket cam ürünleri üretimi, ihracat- ithalatı yapıyor. Ciner, Londra ve Belçika'da da aynı isimde şirketler kurmuş. Türkiye'de ise şirketin ömrü pek uzun olmamış.

Ticaret sicil kayıtlarına göre, 2020'de, Turgay Ciner, Ciner Yapı Teknik şirketinin unvanını Ciner Glass olarak değiştiriyor. Unvanın dışında şirketin faaliyet konularına da cam üretimi, ithalat-ihracatı ekleniyor. İlk etapta Park Holding'in yönetimi Ciner Glass'ta da yetkili… Ancak 10 Kasım 2023'te yönetime Gökhan Şen'i alıyorlar. Gökhan Şen geldikten 6 ay sonra ise 30 Nisan 2024'te şirketi Park Holding bünyesine alıp kapatıyorlar.

Tuhaf işler…

Hatırlıyorum, o tarihlerden birkaç ay sonra da Ciner Grubu ABD'de İş Bankası'nın iştiraki Şişecam'la ortak olduğu Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarını satıyor.Sisecam Chemical Resources'daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda'daki yine yüzde 40 hissesi, şirketlerin büyük ortağı Şişecam'a 285.4 milyon dolara devrediyor. Arada İş Bankası'nın iştiraki Şişecam Ciner Grubu'na tazminat da ödedi mi, bilmiyoruz. Ya da şirketin değeri nasıl belirlendi?