Turgay Ciner'in Londra oyunu: Şirketlerinin içini nasıl boşalttı? Ciner Glass'ta bulanık işler
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Can Holding ve Ciner Grubu'ya yönelik soruşturmalarla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, Turgay Ciner'in şirketlerinin içini boşalttığını ve birçok şirketinin merkezini Londra'ya taşıdığını kaydetti. Güngör, Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen'e de ayrı bir parantez açtı.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Soruşturma nereye evrilir, zaman gösterecek. Fakat Ciner'in yurtdışındaki mal varlıklarıyla ilgili de hukuki anlamda araştırmaların başlatıldığını öğrendim. Velhasıl, demem o ki… Bizim kafamızın çok da almadığı Turgay Ciner'in 'alış-veriş'lerini daha epey zaman konuşuruz…" ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün 'Cam'da bulanık işler!' başlıklı yazısı:
Üç hafta önce Can Holding'e yönelik olarak başlatılan ve daha sonra da Ciner Grubu'na sıçrayan operasyonun artçıları sürüyor. Önceki gün AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. Gökhan Şen'i birçoğunuz tanır. Daha önce Bloomberg TV'deydi. Ekonomi Koordinatörlüğü'nün ardından Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Ardından kendisini Ciner Glass'ın başına getirdiler. Eylül 2023'te oraya CEO olarak atandı. Şirketin yurtdışındaki iştiraklerinde de görevliydi. Aynı tarihlerde, 30 Mart 2023'te, İş Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı. Sonra da yurtdışı görevini gerekçe gösterdi, üyelikten gitti.
Gökhan Şen
Gökhan Şen'in İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği sorgusunu inceledim. Sorguda soruların birçoğuna "duymadım, görmedim, bilmiyorum" tarzında yanıtlar vermiş. İmza yetkisinin olmadığını, Can Holding'i tanımadığını, medya satışını TV'lerden öğrendiğini, Atilla Ciner'i hayatında ikinci kez gördüğünü anlatmış.
Tabii, ifadesi pek tatmin edici bulunmadı ki, hakim Gökhan Şen'in CEO olduğu Ciner Glass şirketinin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilgili tutuklama kararı verdi.