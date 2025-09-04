Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek 8 gün sonra bulundu! Ailesinden dikkat çeken açıklama: Tehdit alıyormuş!
ABD'de 8 gündür kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in New York'ta gözaltında tutulduğu ortaya çıktı. CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan Dölek'in ailesi, oğullarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra büyük bir sevinç yaşadı. Dölek'in Türkiye'ye iade edilmesi için çağrılar yapılırken, olayın perde arkasındaki çarpıcı iddialar da gündeme geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, yaklaşık 8 gündür haber alamadıkları oğulları Dr. Furkan Dölek'ten gelen haberle rahat bir nefes aldı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından New York'ta gözaltına alındığı öğrenilen bilim insanı, ailesine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
AİLESİNE "İYİYİM" MESAJI: 8 GÜN SONRA GELEN SEVİNÇ
Anne Zuhal Dölek, gelen müjdeli haberi "Şükür, müjdeli haber geldi" sözleriyle anlattı. Baba Hasan Dölek ise, "O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz" diyerek tüm Türk devletine güvendiklerini ifade etti.
GÖZALTININ ARDINDAKİ İDDİALAR: MOBBİNG VE GÜVENLİK RAPORLARI
Dr. Furkan Dölek'in gözaltına alınmasının ardında çarpıcı iddialar bulunuyor. ABD'deki görevinde veri uzmanı olarak çalıştığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ettiği iddia edilen Dölek, bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na raporladı. Bu durumu takiben yoğun bir mobbinge maruz kaldığı ve görevinden uzaklaştırıldığı belirtiliyor.