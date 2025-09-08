Türk gezgini Ekvador’da karteller kaçırdı: Beni şişlemeye çalıştılar!
Türk gezgin Taha Yaman Kılınak Ekvador’da karteller tarafından kaçırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulunan gence Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği sahip çıktı. Kılınak, yaşadığı kabusu çektiği videoda anlattı: Beni şişlemeye çalıştılar!
Türk gezgin Taha Yaman, Guayaquil kentinde gaspa uğradı ve bir kartel tarafından kaçırıldı. Kılınak'a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi. Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak'a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.
Diplomatik kaynaklar, Ekvador'da son dönemde artan güvensizlik ortamına dikkat çekerek, özellikle turistlerin hedef alındığı hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtti.
Kılınak'ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye'deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi'nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğunu ifade etti.