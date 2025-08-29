Türkiye bu olayı konuşmuştu! Liseli Kübra'nın ölümüne neden olan 'ehliyetsiz sürücü' 145 Km hız yapmış...

Diyarbakır’da lise öğrencisi Kübra Sofioğlu’nun ölümüne neden olan kazayla ilgili dosyada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Ehliyetsiz sürücünün hızının 145 kilometre olduğu ortaya çıkarken, raporlar ve ifadeler arasındaki çelişkiler dava sürecine damga vurdu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Kayapınar Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu (17), yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü C.G. (16) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, aracın saatte 145,4 km hızla seyrettiği ve sürücünün "asli kusurlu" olduğu tespit edildi.

KAZA ANI KAMERADA, AİLE DELİL TOPLADI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin dosyaya geç sunulduğunu söyleyen Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu, "Kardeşimin ölümünü defalarca izlemek zorunda kaldım. Video kayıtlarını ben toparladım. Şehir içi hız sınırı 70 km. Ama bu kişi 145 km hızla makas atarak geldi" dedi.

RAPORDA ÇELİŞKİ: İLK RAPOR YAYAYI 'ASLİ KUSURLU' GÖSTERMİŞ

Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda Kübra'nın "asli kusurlu", C.G.'nin ise "tali kusurlu" olduğu belirtilmişti. Ancak 18 Haziran'da hazırlanan yeni raporda bu durum tersine çevrildi ve sürücünün asli kusurlu, Kübra'nın ise tali kusurlu olduğu açıklandı. Raporda, hız tespitine ilişkin detaylar şu ifadelerle yer aldı: "Video kayıtları üzerinden yapılan ölçümde, aracın 20,6 metrelik ölçüm alanını 0,51 saniyede geçtiği, hızının saatte 145,4 kilometre olduğu hesaplanmıştır."

"BU BİR CİNAYET"

Aile avukatı Muhammet Tapancı, olayın "basit bir trafik kazası" değil, olası kast niteliğinde olduğunu savundu:

"Sanık birçok trafik ihlali yaptı, olaydan sonra da kaçtı. Alkol ve uyuşturucu testi kaza günü yapılmadı, ertesi gün öğlen yapıldı. Bu dosya bir cinayettir, olası kastla cezalandırılmalıdır. Toplum vicdanı bunu bekliyor."

"HAKİM OLMAK İSTİYORDU"

Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu, kardeşinin hedeflerini anlatarak adalet çağrısı yaptı: "Dershaneden çıkıp yemek almak istemişti. O yaşta hayalleri vardı, hakim olmak istiyordu. Bu kabul edilemez bir ihmal zinciri. Bu sadece bir kız çocuğunun değil, bir toplumun ölümü."

SANIĞIN SAVUNMASI: "75-80 KM HIZLA GİDİYORDUM"

Tutuklu sanık C.G. ise duruşmada kendisini savunarak: "Önümdeki araç fren yaptı, çarpmamak için sola kırdım. İki öğrenci önüme atladı, birine çarpmak zorunda kaldım. Pişmanım" dedi.

DAVA 23 EYLÜL'E ERTELENDİ

Diyarbakır 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada taraf avukatları dinlendi. Mahkeme, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.