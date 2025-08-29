Türkiye bu olayı konuşmuştu! Liseli Kübra'nın ölümüne neden olan 'ehliyetsiz sürücü' 145 Km hız yapmış...
Diyarbakır’da lise öğrencisi Kübra Sofioğlu’nun ölümüne neden olan kazayla ilgili dosyada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Ehliyetsiz sürücünün hızının 145 kilometre olduğu ortaya çıkarken, raporlar ve ifadeler arasındaki çelişkiler dava sürecine damga vurdu.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 6 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Kayapınar Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu (17), yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü C.G. (16) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, aracın saatte 145,4 km hızla seyrettiği ve sürücünün "asli kusurlu" olduğu tespit edildi.
KAZA ANI KAMERADA, AİLE DELİL TOPLADI
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin dosyaya geç sunulduğunu söyleyen Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu, "Kardeşimin ölümünü defalarca izlemek zorunda kaldım. Video kayıtlarını ben toparladım. Şehir içi hız sınırı 70 km. Ama bu kişi 145 km hızla makas atarak geldi" dedi.
RAPORDA ÇELİŞKİ: İLK RAPOR YAYAYI 'ASLİ KUSURLU' GÖSTERMİŞ
Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda Kübra'nın "asli kusurlu", C.G.'nin ise "tali kusurlu" olduğu belirtilmişti. Ancak 18 Haziran'da hazırlanan yeni raporda bu durum tersine çevrildi ve sürücünün asli kusurlu, Kübra'nın ise tali kusurlu olduğu açıklandı. Raporda, hız tespitine ilişkin detaylar şu ifadelerle yer aldı: "Video kayıtları üzerinden yapılan ölçümde, aracın 20,6 metrelik ölçüm alanını 0,51 saniyede geçtiği, hızının saatte 145,4 kilometre olduğu hesaplanmıştır."