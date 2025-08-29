Türkiye bu olayı konuşmuştu! Liseli Kübra’nın ölümüne neden olan ’ehliyetsiz sürücü’ 145 Km hız yapmış...

"BU BİR CİNAYET" Aile avukatı Muhammet Tapancı, olayın "basit bir trafik kazası" değil, olası kast niteliğinde olduğunu savundu: "Sanık birçok trafik ihlali yaptı, olaydan sonra da kaçtı. Alkol ve uyuşturucu testi kaza günü yapılmadı, ertesi gün öğlen yapıldı. Bu dosya bir cinayettir, olası kastla cezalandırılmalıdır. Toplum vicdanı bunu bekliyor."

"HAKİM OLMAK İSTİYORDU" Kübra'nın ağabeyi Hasan Sofioğlu, kardeşinin hedeflerini anlatarak adalet çağrısı yaptı: "Dershaneden çıkıp yemek almak istemişti. O yaşta hayalleri vardı, hakim olmak istiyordu. Bu kabul edilemez bir ihmal zinciri. Bu sadece bir kız çocuğunun değil, bir toplumun ölümü."