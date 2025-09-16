Türkiye Mersin'deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!

Tüyleri diken diken eden olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki anne R.D. cinnet getirdi. 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak katletti...

Türkiye Mersin’deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!
DHA

Türkiye Mersin'deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı... Kan donduran olay gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşandı.

Türkiye Mersin’deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!

Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Türkiye Mersin’deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!

Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Türkiye Mersin’deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!

Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Türkiye Mersin’deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı!

Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor...