Türkiye’de tek: 1 yıldır fışkırıp kayboluyor! Sebebini böyle açıkladılar!

'TARLALAR ÇORAKLAŞMAYA BAŞLAYACAK'

Bölgedeki çoğu su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını, bunun da tarlaları çoraklaştırmaya başladığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye'nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yer. Tuz Gölü etrafında su kuyularının da yer altı suları azaldığı için ters yöne doğru bir akış var. Bazı 300 metrelik kuyularda tuzlu suyla karşılaşıyoruz. Bu gayzerde de tuzlu su çıkışı var.