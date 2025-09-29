Türkiye’nin kalbini fetheden o isim! Çocukluk fotoğrafını tanıyabildiniz mi?

Tüm sevimliliği ve o zamandan yayılan ışığıyla dikkat çeken bu tatlı kız çocuğu, günümüzde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek bir evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Kimi, anne ve babasının izinden giderek ünlü oldu; kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin çocuğuydu. Yıllar geçti, çocuklar büyüdü ve şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor. İşte dünün çocukları, bugünün yıldızları olan o isimler…