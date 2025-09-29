Türkiye’nin kalbini fetheden o isim! Çocukluk fotoğrafını tanıyabildiniz mi?

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından o isim… Sahnedeki enerjisi, unutulmaz şarkıları ve tarzıyla milyonların kalbini fethetti. Peki, onu çocukken görseydiniz, tanıyabilir miydiniz? Bakın o masum ve neşeli minik kız kimmiş...

Bu neşeli minik kız yıllar içerisinde kazandığı sahne deneyimi ve başarılı sesiyle Türk müziğinin en başarılı isimlerinden biri haline geldi. Küçük yaşta başlayan sahne yolculuğu sonucunda kısa sürede kendini göstererek zirvede kendine yer buldu

Ardından ise tüm Türkiye'nin takdir ettiği bir ses haline geldi.

O artık sadece bir şarkıcı değil; tarzı, duruşu ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi.

Fotoğraftaki bu masum minik kız, bugün "Beyaz Mendil", "Padişah" ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafı paylaşma trendi hala popülerliğini koruyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı, çocukluk ve gençlik yıllarından en özel karelerini takipçileriyle paylaşıyor. Bu akıma katılan isimlerden biri de günümüzün çok ünlü yıldızlarından…

Sosyal medyanın gündemine oturan bu güzel gözlü minik kızı görenler ise "Belliymiş, Türkiye güzeli olacağı…" yorumlarını yapmadan geçemiyor.

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri, bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz?

Tüm sevimliliği ve o zamandan yayılan ışığıyla dikkat çeken bu tatlı kız çocuğu, günümüzde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek bir evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Kimi, anne ve babasının izinden giderek ünlü oldu; kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin çocuğuydu. Yıllar geçti, çocuklar büyüdü ve şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor. İşte dünün çocukları, bugünün yıldızları olan o isimler…

Seda Sayan

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz

Kenan Doğulu

Haluk Bilginer

Barış Manço

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ara Güler

Afra Saraçoğlu

Demet Özdemir

Hande Erçel

Hande Erçel

Hayko Cepkin

Zeynep Çamcı

Hadise

Hadise

Demet Evgar

Tamer Karadağlı

Ali Sunal

Kadir İnanır

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Ayça Ayşin Turan

Birce Akalay

Zafer Algöz

Demet Şener

Gülben Ergen

Özge Özpirinçci

Bige Önal

Dolunay Soysert

Sinem Kobal

İrem Sak

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Mert Yazıcıoğlu

Aslı Enver

Meryem Uzerli