Türkiye’nin kanını donduran vahşet: Anne ve kızının katili tanıdık çıktı! Daha 16 yaşında!

Ancak bu çocuğun yaklaşık 10 gündür mahallede görülmediği belirtildi. Kayıp çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayın aydınlatılması amacıyla çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Konu ile ilgili olarak sabah saatlerinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan incelemelerde, anne ve kızının öldürülmesi olayı ile ilgili 16 yaşındaki M.İ.G'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu İstanbul Kadıköy Moda Sahilinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği ifade edildi...