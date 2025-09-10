Türkiye'nin kanını donduran vahşet: Anne ve kızının katili tanıdık çıktı! Daha 16 yaşında!

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Anne Dursune Bilgili (50) ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli, evlerinde çok sayıda bıçak darbesiyle ölü bulundu. Olayla ilgili  başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu, cinayet zanlısı olarak yaklaşık  bir haftadır ortalıklarda gözükmeyen Dursune Bilgili'nin 16 yaşındaki oğlu İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, Apartmandan yayılan kötü kokulardan endişelenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle, evde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Yapılan ilk incelemelerde, Dursune Bilgili ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'nin üzerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, ölüm olayının üzerinden 8 ila 10 gün geçtiği değerlendirildi. Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Dursune Bilgili'nin ayrıca 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Ancak bu çocuğun yaklaşık 10 gündür mahallede görülmediği belirtildi. Kayıp çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayın aydınlatılması amacıyla çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Konu ile ilgili olarak sabah saatlerinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan incelemelerde, anne ve kızının öldürülmesi olayı ile ilgili 16 yaşındaki M.İ.G'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu İstanbul Kadıköy Moda Sahilinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği ifade edildi...