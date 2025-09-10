Türkiye'nin kanını donduran vahşet: Anne ve kızının katili tanıdık çıktı! Daha 16 yaşında!
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. Anne Dursune Bilgili (50) ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli, evlerinde çok sayıda bıçak darbesiyle ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu, cinayet zanlısı olarak yaklaşık bir haftadır ortalıklarda gözükmeyen Dursune Bilgili'nin 16 yaşındaki oğlu İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, Apartmandan yayılan kötü kokulardan endişelenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kapıyı açarak içeri girmesiyle, evde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Yapılan ilk incelemelerde, Dursune Bilgili ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'nin üzerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, ölüm olayının üzerinden 8 ila 10 gün geçtiği değerlendirildi. Cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Dursune Bilgili'nin ayrıca 16 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.