Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Sapık polise verilen indirimsiz 10 yıl hapis cezası onandı

Dehşet dolu olay, 31 Ocak 2024'te gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda yaşanmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Büşra Karademir, eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'yi arayarak yardım istedi. 4 çocuk annesi Büşra Karademir'i ifade sonrası ekip otosuyla evine bırakan polis memuru Süleyman Ay, genç kadının evine girerek tacizde bulundu. Kendisini köşeye sıkıştırıp, öpmeye çalışan polise direnen genç kadın, polisin kendi beylik silahıyla karnından vurdu. Yaralanan polis memuru tedavisi sonrası taburcu oldu.

POLİS SÜLEYMAN'IN 14 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olaydan sonra açığa alınan polis memuru Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi. Büşra Karademir hakkında ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BÜŞRA'YA BERAAT, POLİSE 10 YIL HAPİS

Geçen şubat ayında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Ay; 'cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, Büşra K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Avukatların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ay'a verilen cezalarda ve Büşra K.'ye verilen beraat kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire, ispat bakımından yerel mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğu ve istinaf nedenleri yerinde görülmediği için yerel mahkemenin kararını onadı.