Tutuklu iş adamı Sarp Yalçınkaya’nın şirketleri TMSF’ye geçti

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 09:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından verdiği önemli bilgiler sonrasında kendisine ait olan 3 şirkete el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında inceleme yapan Sulh Ceza Hakimliği, Sarp Yalçınkaya'ya ait Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bayraklı Şubesi, Yalçınkayalar Pazarlama Dağıtım Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Menderes Şubesi ve Yalçınkayalar Global Enerji ve Akaryakıt Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret AŞ'ye el konularak TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

SUÇTAN SAĞLANAN Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan Çıkar Amaçlı Suç Örgütü kurulmasına atıfta bulunan Sulh Ceza Hakimliği ilgili konu hakkında verdiği gerekçeli kararında şunları kaydetti: "İfadeleri alınan tanıkların Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerinde soruşturma açıldı. Alınan tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı revdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarında yapılan ön incelemeler ve vergi inceleme uzman raporu neticesinde örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi örgüt üyesi şüphelileri İstanbul Büyükşehir Belediuesi'nin birimlerinini ve iştiraklerinin başına getirdiği, örgüt üyelerine ait şirketler üzerinden birçok belediye iştiraki üzerinden usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelilerin bu yolla elde ettikleri gelirleri gayrimenkule çevirdikleri, şirket ve şahıs hesapları üzerinden farklı hesaplara aktardıkları, yurtdışı hesaplarına para gönderdikleri, suçtan elde edilen gelirleri gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulundukları, belediye iştiraklerinden yapılan ihalelerle ilgili olarak haksız şekilde gelir elde ettikleri, elde edilen bu gelirlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda, şirket yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun; bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı, denetim kayyımlığının TMSF'ye verilmesi yetkisiyle birlikte anılan 3 şirkete yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı, 3 şirkete denetim kayyımlığının TMSF'ye verilmesiyle birlikte Yönetim Kayyımı olarak atanmasına karar verildi."