Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga: Dehşet anları kamerada!

Tuzla'da semt pazarında meydana gelen olayda, esnaf ve müşteriler arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebze ile saldırırken, bir kişinin elindeki döner bıçağı da dikkat çekti. Öte yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, bir polis memurunun da başına darbe aldığı görüldü.

AA

Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine kasa, sopa ve meyve-sebzeleri fırlatırken, bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, taraflar polis merkezine götürüldü.

POLİS MEMURU BAŞINA DARBE ALDI

Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı. Kayıtta ayrıca kavgaya karışanlardan birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.