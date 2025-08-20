Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga: Dehşet anları kamerada!

POLİS MEMURU BAŞINA DARBE ALDI

Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı ve araya girmeye çalışan polis memurunun başına darbe aldığı anlar yer aldı. Kayıtta ayrıca kavgaya karışanlardan birinin elinde döner bıçağı olduğu görüldü.