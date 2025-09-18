Ümraniye'de vicdansızlığın böylesi... Trafikte kavga ettiği kişinin evine gelip annesini darbetti! O anlar kamerada
Ümraniye'de motosiklet sürücüsü Ferdi G.'nin, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü ve yanındakilerin, kavgayı Ferdi G.'nin evine taşımasıyla yaşananlar, vicdansızlığın boyutlarını gözler önüne serdi. İddiaya göre, saldırganlar evde olmayan Ferdi G.'nin annesi Günay G.'yi darbetti. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, anne ve oğul saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olay, 1 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı.
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ANNESİNE DARP İDDİASI
Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına 3 kişiyi daha alarak Ferdi G.'nin yaşadığı Meram Sokak'taki eve geldi. Grup, camlara vurup bağırarak taşkınlık çıkardı. İddiaya göre, o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., duyduğu ses üzerine sokağa çıkıp ne olduğunu sorunca şüpheliler tarafından darbedildi. Mahallelinin araya girmesiyle grup olay yerinden uzaklaştı. Anne Günay G., hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.
işte o anlar!
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video
ŞÜPHELİLER İKİNCİ KEZ GELEREK SALDIRDI
Olaydan sonra işte olan Ferdi G., çocuklarını almak için eve geldiği sırada kalabalık grup tekrar ortaya çıktı. Ferdi G. iddiaya göre çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı ve bıçakla tehdit edildi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.