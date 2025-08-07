Üniversiteli Teslime Hanedan ormanda ölü bulundu! Erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Sırtında 50 metre taşımış...

Olay, 6 Ağustos gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, genç bir kadının orman yolu kenarında başından vurulmuş şekilde hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

112'Yİ ARAYIP 'ÖLÜ HALDE BULDUM' DEDİ, POLİS FARKLI GERÇEKLERE ULAŞTI

Kimliği kısa sürede tespit edilen kadının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi.

'KENDİNE ATEŞ ETTİ' DEDİ, SONRA TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın sevgilisi olduğu belirlenen Efe F., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Kız arkadaşıma ulaşamadım, telefon bul uygulamasıyla yerini tespit ettim. Orman yoluna geldiğimde onu ölü buldum" dedi.

Ancak polis ekiplerinin bölgedeki incelemesinde, Hanedan'ın vurulduğu yerin farklı, bulunduğu yerin farklı olduğu tespit edildi. Yapılan analizlere göre, Efe F.'nin genç kızın cesedini yaklaşık 50 metre boyunca sırtında taşıdığı ortaya çıktı.

"TAKSİYLE ORMAN YOLUNA GELDİK..."

İfadesinde daha sonra, "Taksiyle orman yoluna geldik, çantasından silahı çıkarıp kendine ateş etti. Ben de sırtımda taşıyıp 112'yi aradım" diyen Efe F.'nin, olayın gelişimiyle ilgili tutarsız beyanlarda bulunması, şüpheleri artırdı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olay öncesinde Teslime Hanedan'ın, sevgilisi Efe F. ve onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. ile birlikte taksiyle olay yerine gittiği belirlendi. Taksi şoförü de bu bilgileri doğruladı. Şu anda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 kişi gözaltında. Polis, bu kişilerin olayla ilgili bilgilerini titizlikle inceliyor. Acı haberi alan genç kızın ailesinin, Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Teslime Hanedan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.