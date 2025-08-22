SON DAKİKA…Daltonlar Çetesi iddianamesinde çarpıcı detaylar! Ünlü oteller zinciri sahibine mermili mesaj: 4 milyon euro vermezsen…

SON DAKİKA… Liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı. Bin 676 sayfalık iddianamede, çetenin gerçekleştirdiği 63 eylem tek tek anlatıldı. Öyle ki Beratcan Gökdemir, 7 eylemde bizzat yer aldı. Daltonlar’ın hedefinde ünlü oteller zinciri sahibi İranlı bir iş adamı Hamid Taherypour da vardı. Taherypour’un ofisine kurşun yağdıran çetenin tehdit mesajları da ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN

SON DAKİKA… 'Daltonlar' olarak bilinen liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianamede, örgütün gerçekleştirdiği 63 eylemde detaylı bir şekilde anlatıldı. 7 eylemde bizzat yer alan Gökdemir'in Almanya'da oteller zinciri sahibi İranlı bir iş adamını haraca bağlamak için önce işyerine mektupla mermi gönderdiği ardından defalarca ofisini kurşunlattığı ortaya çıktı.

ARALARINDA ANLAŞMAZLIK BAŞLADI

Almanya'da üç otel satın alan Taherypour, Ausburg da dördüncü otelinin yapımı için ise inşaat firması sahibi Viktor S. ile anlaştı. Otelin yapımı için 24 milyon Euro karşılığında Viktor S. ile sözleşme imzalayan Taherypour, inşaat süresindeyken artan maliyetler nedeniyle taşeron firmayla sorunlar yaşamaya başladı. Firma, gerek korona, Rusya- Ukrayna savaşı ve Almanya' da yükselen enflasyon nedeniyle otelin yapım maliyetinin arttığını öne sürerek inşaat için 10 milyon Euro daha talep etti. Taherpour, istenilen rakamı ödemesine rağmen inşaat bitmedi.

MERMİLİ MESAJ GÖNDERİLDİ

İddiaya göre bu anlaşmazlığın ardından İstanbul'a dönen iş insanı Hamid Taherypour'un, 2 Mart 2024 tarihinde ofisinin kapısına içerisinde mermi bulunan bir zarf bırakıldı. Daha sonra Beratcan Gökdemir ve yardımcısı Sinan Memi tarafından görüntülü aranan iş insanından 4.6 milyon Euro talep edildi.

İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Kimseye borcunun olmadığını söyleyen Hamid Taherypour'un ertesi gün ise ev ve iş yeri kurşunlandı. Taherypuur saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, silahlı saldırı olayını organize eden kişinin Daltonlar Grubu üyesi Fırat Aşçı olduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kurşunun bulunduğu zarfı gönderen şüphelilerin Halit Fansa, Efe Habip Avlar, Omar Şhabi ve Ömer Yeşilfidan olduğu saptandı.

YAKALANDILAR

Olaydan kısa bir süre sonra 4 saldırgan da yakalanırken, Fırat Aşçı'nın telefonun da yapılan incelemede örgüt lideri Beratcan Gökdemir ve Sinan Memi ile saldırıyla ilgili yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Gökdemir'in Aşçı'ya Camlara sıkıp gelsinler, motorla gitsinler kırtasiyeden maske ve eldiven alsınlar" dediği belirlendi. Saldırganlar hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak,