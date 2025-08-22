SON DAKİKA…Daltonlar Çetesi iddianamesinde çarpıcı detaylar! Ünlü oteller zinciri sahibine mermili mesaj: 4 milyon euro vermezsen…
ARALARINDA ANLAŞMAZLIK BAŞLADI
Almanya'da üç otel satın alan Taherypour, Ausburg da dördüncü otelinin yapımı için ise inşaat firması sahibi Viktor S. ile anlaştı. Otelin yapımı için 24 milyon Euro karşılığında Viktor S. ile sözleşme imzalayan Taherypour, inşaat süresindeyken artan maliyetler nedeniyle taşeron firmayla sorunlar yaşamaya başladı. Firma, gerek korona, Rusya- Ukrayna savaşı ve Almanya' da yükselen enflasyon nedeniyle otelin yapım maliyetinin arttığını öne sürerek inşaat için 10 milyon Euro daha talep etti. Taherpour, istenilen rakamı ödemesine rağmen inşaat bitmedi.
MERMİLİ MESAJ GÖNDERİLDİ
İddiaya göre bu anlaşmazlığın ardından İstanbul'a dönen iş insanı Hamid Taherypour'un, 2 Mart 2024 tarihinde ofisinin kapısına içerisinde mermi bulunan bir zarf bırakıldı. Daha sonra Beratcan Gökdemir ve yardımcısı Sinan Memi tarafından görüntülü aranan iş insanından 4.6 milyon Euro talep edildi.