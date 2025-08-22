SON DAKİKA…Daltonlar Çetesi iddianamesinde çarpıcı detaylar! Ünlü oteller zinciri sahibine mermili mesaj: 4 milyon euro vermezsen…

SON DAKİKA… 'Daltonlar' olarak bilinen liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik hazırlanan bin 676 sayfalık iddianamede, örgütün gerçekleştirdiği 63 eylemde detaylı bir şekilde anlatıldı. 7 eylemde bizzat yer alan Gökdemir'in Almanya'da oteller zinciri sahibi İranlı bir iş adamını haraca bağlamak için önce işyerine mektupla mermi gönderdiği ardından defalarca ofisini kurşunlattığı ortaya çıktı.

ARALARINDA ANLAŞMAZLIK BAŞLADI

Almanya'da üç otel satın alan Taherypour, Ausburg da dördüncü otelinin yapımı için ise inşaat firması sahibi Viktor S. ile anlaştı. Otelin yapımı için 24 milyon Euro karşılığında Viktor S. ile sözleşme imzalayan Taherypour, inşaat süresindeyken artan maliyetler nedeniyle taşeron firmayla sorunlar yaşamaya başladı. Firma, gerek korona, Rusya- Ukrayna savaşı ve Almanya' da yükselen enflasyon nedeniyle otelin yapım maliyetinin arttığını öne sürerek inşaat için 10 milyon Euro daha talep etti. Taherpour, istenilen rakamı ödemesine rağmen inşaat bitmedi.