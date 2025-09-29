Ünlü şarkıcının gizli adı gün yüzüne çıktı! Seda Sayan'ın gerçek ismi bakın neymiş...
Türk televizyonunun sevilen yüzü ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaşadığı mutlu evlilikle adından söz ettiren ünlü isim, magazin dünyasına bomba gibi düşen bir detayla da şaşkınlık yarattı.
Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!