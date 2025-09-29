Ünlü şarkıcının gizli adı gün yüzüne çıktı! Seda Sayan'ın gerçek ismi bakın neymiş...

Televizyon ekranlarının ve sahnelerin enerjik yıldızı Seda Sayan… Ancak yıllardır bildiğimiz bu sahne adının ardında tamamen farklı bir gerçek saklı! Gerçek adını öğrenenler ise adeta şaşkına dönüyor. İşte ünlü sanatçının şimdiye kadar gizli kalmış kimliği…

Seda Sayan, sahnelerdeki enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların kalbini kazandı. Fakat pek çoğumuz, onun doğumda verilen adını hiç duymamıştık. Meğer ünlü sanatçının gerçek kimliği, yıllardır bildiğimiz sahne adından tamamen farklıymış!

Türk televizyonunun sevilen yüzü ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yaşadığı mutlu evlilikle adından söz ettiren ünlü isim, magazin dünyasına bomba gibi düşen bir detayla da şaşkınlık yarattı.

Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Benzer bir durum, müzik dünyasının güçlü kadın vokallerinden Sibel Can için de geçerli.

Arabeskten fanteziye, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can, aslında kariyerinin başında sahne adını değiştirmiş.

Nüfus kayıtlarında adı Sibel Cangüre olan sanatçı, "Can" soyadını hem akılda kalıcı hem de sahneye uygun olması için tercih etmiş. Bu sayede hem etkileyici hem de kolay hatırlanan bir sahne kimliği yaratmış oldu.

Ünlüler dünyasında, şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştiren birçok isim bulunuyor.

Örneğin ünlü popçu Yalın, aslında Hüseyin Yalın olarak doğmuş.

İşte sahne adını değiştiren diğer ünlü isimler…

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN

AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE

BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ

ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ

EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA

KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU

MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ

BENGÜ: BENGÜ ERDEN

NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN

NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV

MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM

ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN

HARİKA AVCI: NERMİN OCAK

TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL

DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR

ZARA: NEŞE ZARA YILMAZ

AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ

AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE

EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK

GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER

KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN

NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ

NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ

MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN

PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT

SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ

YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ