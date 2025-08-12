Uşak’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor!

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu.