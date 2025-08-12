Uşak’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor!
Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun çalışmalar sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. Öte yandan ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 3 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 7 helikopter ve 115 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.