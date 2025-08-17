Üsküdar'da yok artık dedirten olay! Elini ısıran hırsız yüzünden kolu kesilecekti! "Bizim için de bu bir ilk"

İstanbul – Üsküdar’da dükkanına giren hırsızlarla boğuşan 60 yaşındaki esnaf N.U., hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ölümcül bir enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon nedeniyle kolu kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam, 90 saatlik yoğun hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolunu kaybetmekten son anda kurtuldu. Tıp literatürüne girmeye hazırlanan vaka, insan ısırığının ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Olay, yaklaşık 1,5 yıl önce Üsküdar'da yaşandı. Dükkanına giren iki hırsızla boğuşan N.U., hırsızlardan birini yakaladı, ancak diğeri kaçtı. Yakaladığı hırsız ise kurtulmak için N.U.'nun sol elini ısırarak kaçmayı başardı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan N.U.'ya acil serviste pansuman yapıldı ve kırık olmadığı için taburcu edildi.

Ancak ertesi gün aniden başlayan şiddetli titreme ve ateş şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran N.U., Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Servisi'ne yatırıldı. 15 gün boyunca yoğun tedavi görmesine rağmen elindeki yara giderek ilerledi ve kolu dirseğine kadar iki katına çıktı.

KOL AMPUTASYONUN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Durumun ciddileşmesi üzerine, hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü devreye girdi. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Aslan liderliğindeki ekip, N.U.'yu acil olarak hiperbarik oksijen tedavisine aldı.

İLK MUAYENEDE ANLAŞILAMAYAN TEHLİKE

Günde 2 saat süren seanslarla yaklaşık 3.5 ay boyunca tedavi gören N.U.'nun kolundaki yara, enfeksiyondan arındırıldı ve tamamen iyileşme sürecine girdi. Tedavinin ardından fizyoterapiyle el fonksiyonları eski haline döndürülen hasta, kolunun kesilmesinden mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA: "VAKA LİTERATÜRE GİRECEK"

Dr. Yavuz Aslan, meslek hayatında ilk kez bu kadar şiddetli bir insan ısırığı vakasıyla karşılaştıklarını belirterek, "İnsan ağız florasında bulunan bakteriler normalde bir soruna yol açmaz, ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabiliyor. Bu bakteriler yaranın iyileşmesini geciktiriyor ve ciddi ödemlere neden oluyor. Hiperbarik oksijen tedavisinin çok şiddetli bir ödem çözücü etkisi var. Tedaviyi uygun zamanda başlattığımız için hastanın kolunu kurtardık. Bu vaka bizim için de şaşırtıcı oldu ve tıp literatürüne girmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

HASTA ANLATTI: "60 YAŞINDAYIM, İLK KEZ DUYUYORUM"

Yaşadıklarını anlatan N.U., hırsızların hala yakalanamadığını ve bu olaydan kısa süre sonra dükkanının ikinci kez soyulduğunu söyledi. Yaşadığı enfeksiyonun ciddiyetini ise şu sözlerle ifade etti: "Hırsız elimi ısırınca kolumda güç kaybı oluştu. Hastaneye yattıktan sonra çok yoğun bir bakteri olduğunu söylediler. 60 yaşındayım, ilk defa insan ısırığının böyle bir şeye yol açabildiğini burada öğrendim."