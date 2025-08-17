Üsküdar'da yok artık dedirten olay! Elini ısıran hırsız yüzünden kolu kesilecekti! "Bizim için de bu bir ilk"
İstanbul – Üsküdar’da dükkanına giren hırsızlarla boğuşan 60 yaşındaki esnaf N.U., hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ölümcül bir enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon nedeniyle kolu kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam, 90 saatlik yoğun hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolunu kaybetmekten son anda kurtuldu. Tıp literatürüne girmeye hazırlanan vaka, insan ısırığının ne denli tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.
Olay, yaklaşık 1,5 yıl önce Üsküdar'da yaşandı. Dükkanına giren iki hırsızla boğuşan N.U., hırsızlardan birini yakaladı, ancak diğeri kaçtı. Yakaladığı hırsız ise kurtulmak için N.U.'nun sol elini ısırarak kaçmayı başardı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan N.U.'ya acil serviste pansuman yapıldı ve kırık olmadığı için taburcu edildi.
Ancak ertesi gün aniden başlayan şiddetli titreme ve ateş şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran N.U., Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Servisi'ne yatırıldı. 15 gün boyunca yoğun tedavi görmesine rağmen elindeki yara giderek ilerledi ve kolu dirseğine kadar iki katına çıktı.
KOL AMPUTASYONUN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Durumun ciddileşmesi üzerine, hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü devreye girdi. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Aslan liderliğindeki ekip, N.U.'yu acil olarak hiperbarik oksijen tedavisine aldı.