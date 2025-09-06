Uzman estetisyenin esrarengiz ölümü: Genç kadının cansız bedeni evinde bulundu!
Esrarengiz olay Isparta'da meydana geldi. 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver’den haber alamayan yakınları durumu ihbar etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, genç kadın yaşadığı dairede ölü bulunurken, Gülver’in herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile girilen evde çevresinde iyilik meleği olarak anılan Gülver evinin yatak odası girişinde yerde hareketsiz şekilde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.