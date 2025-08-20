Uzman Hasan Sözbilir Balıkesir-Sındırgı depremine ilişkin konuştu: "Tekrardan deprem olabilir çünkü..."

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Gelenbe Fayı, bariyer görevi görüyor. Üzerine gelen stresi güneye ve kuzeye yayıyor. Kuzeye doğru aktarırsa Balıkesir tarafına aktarabilir. Balıkesir Fayı'nın Gökçeyazı segmenti burada. Orası, önemli bir bölge. Balıkesir ilinin merkez olarak yerleştiği bir fay. Kritik bir yer olarak değerlendirilebilir" dedi.

20 Ağustos 2025

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 10 Ağustos'ta saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

'ARTÇILAR 4 BİNİ GEÇMİŞ DURUMDA' DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı depremini değerlendirdi. Depremde 6.1 büyüklüğünde ana şok yaşandığı belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Depremden önce de öncü şoklar vardı. Artçılar 4 bini geçmiş durumda. En büyük artçılar 4.5, 4.6 büyüklüğünde. Bu depremin özelinde 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Önemli bir kısmı, Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleşiyor. Bir kısmı da güney kısmındaki dağlık alanda yaşanıyor. Bu da Sındırgı Fayı'nın dışındaki fayların da sisteme katıldığını gösteriyor. Bu faylarla ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.