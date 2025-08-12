Uzmanlardan kritik uyarı! 'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? " Geceleri telefonunuza dikkat edin!"

Ankara’da yaşayan bir kadın, sabah uyandığında mobil bankacılık hesabından 600 bin TL çekildiğini gördü. Uzmanlar, telefonlara uzaktan erişim yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıyor. İşte alınması gereken önlemler…

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:44 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 12:08

Teknoloji geliştikçe siber dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Ankara'da yaşayan Selda K., sabah uyandığında cep telefonundan mobil bankacılık hesabına girildiğini ve 600 bin TL'lik işlem yapıldığını fark etti. Olay, hem mağduru hem de kamuoyunu şoke etti. Bu tür olayların ardından "Telefonlara uzaktan erişim mümkün mü, bu nasıl engellenir?" sorusu gündeme geldi. İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hem vatandaşları hem de bankaları ilgilendiren kritik uyarılarda bulundu.

"MOBİL BANKA DOLANDIRICILIĞININ ÇOĞU UZAKTAN ERİŞİMLE GERÇEKLEŞİYOR" Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların en yaygın yöntemlerinden birinin uzaktan erişim yazılımları olduğunu belirterek şunları söyledi: "Son dönemde mobil banka dolandırıcılıklarının büyük çoğunluğu uzaktan erişim ile gerçekleştiriliyor. Tıkladığımız bir link, girdiğimiz bir internet sitesi ya da indirdiğimiz bir uygulama virüs bulaştırabilir. Bu yazılımlar sayesinde telefon, tablet veya bilgisayarınıza yetkisiz erişim sağlanabilir. Artık tüm bilgilerimiz telefonlarımızda ve güvenlik önlemlerini almazsak, dolandırıcılara davetiye çıkarmış oluruz."