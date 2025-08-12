Uzmanlardan kritik uyarı! 'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? " Geceleri telefonunuza dikkat edin!"

Ankara’da yaşayan bir kadın, sabah uyandığında mobil bankacılık hesabından 600 bin TL çekildiğini gördü. Uzmanlar, telefonlara uzaktan erişim yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıyor. İşte alınması gereken önlemler…

Teknoloji geliştikçe siber dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor. Ankara'da yaşayan Selda K., sabah uyandığında cep telefonundan mobil bankacılık hesabına girildiğini ve 600 bin TL'lik işlem yapıldığını fark etti. Olay, hem mağduru hem de kamuoyunu şoke etti. Bu tür olayların ardından "Telefonlara uzaktan erişim mümkün mü, bu nasıl engellenir?" sorusu gündeme geldi. İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hem vatandaşları hem de bankaları ilgilendiren kritik uyarılarda bulundu.

"MOBİL BANKA DOLANDIRICILIĞININ ÇOĞU UZAKTAN ERİŞİMLE GERÇEKLEŞİYOR"

Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların en yaygın yöntemlerinden birinin uzaktan erişim yazılımları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Son dönemde mobil banka dolandırıcılıklarının büyük çoğunluğu uzaktan erişim ile gerçekleştiriliyor. Tıkladığımız bir link, girdiğimiz bir internet sitesi ya da indirdiğimiz bir uygulama virüs bulaştırabilir. Bu yazılımlar sayesinde telefon, tablet veya bilgisayarınıza yetkisiz erişim sağlanabilir. Artık tüm bilgilerimiz telefonlarımızda ve güvenlik önlemlerini almazsak, dolandırıcılara davetiye çıkarmış oluruz."

OLAYDAKİ BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI

Ankara'da yaşanan olayda Selda K.'nın telefonunda ne ekran kilidi şifresi ne de çift faktörlü doğrulama sistemi vardı. Bu durum, dolandırıcıların işini kolaylaştırdı. Kırık, şifre kullanılmamasının ve çift faktörlü doğrulamanın kapalı olmasının büyük bir risk olduğunu vurgulayarak, "Basit bir güvenlik önlemi bile milyonlarca liralık kayıpları önleyebilir" dedi.

'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video

GECE 02.00 – 05.00: SİBER SUÇLARIN ZİRVE YAPTIĞI SAATLER

Uzmanlara göre dolandırıcılar genellikle gece saatlerinde harekete geçiyor. Prof. Dr. Kırık, bu saatleri "kriminal zaman dilimi" olarak adlandırıyor: "Gece 02.00 ile 05.00 arası siber saldırıların en yoğun olduğu zamanlardır. Fiziki olarak bankadan kredi çekmek için onlarca evrak gerekirken, mobil bankacılık üzerinden saniyeler içinde işlem yapılabiliyor."

BU ŞEKİLDE ÖNLEM ALABİLİRSİNİZ!

Kırık, vatandaşların şu adımları mutlaka uygulaması gerektiğini söyledi: Telefonunuza mutlaka şifre koyun. Çift faktörlü doğrulama sistemini aktif hale getirin. Mobil bankacılık şifrenizi ayda bir değiştirin. Uygulamaları güncel tutun, güvenilir olmayan kaynaklardan indirme yapmayın. Gece saatlerinde yapılan büyük işlemler için bankanızdan ek onay sistemi talep edin. Ayrıca, bankalara da büyük görev düştüğünü belirten Kırık, "Yüksek tutarlı işlemler geçici süreyle bloke edilmeli. Sabah kullanıcıya farklı bir doğrulama yöntemi sunulmalı. Bu hem kullanıcı güvenliğini artırır hem de bankalara olan güveni korur" dedi.

SİBER DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, son iki yılda Türkiye'de siber dolandırıcılık vakaları yüzde 45 arttı. Özellikle mobil bankacılık ve sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar, vatandaşların hem maddi hem de manevi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Uzmanlar, "dijital ortamda yüzde yüz güvenlik yok" görüşünde birleşiyor. Ancak, alınacak basit önlemlerle dolandırıcılık ihtimali ciddi oranda azaltılabiliyor.