Yağışlar bitiyor kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı! O illerde sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 kentte sağanak yağış, yurt genelinde ise yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu sıcaklık rekor seviyelere çıkacak. Peki İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, hem sağanak yağış hem de kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Çankırı, Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Giresun, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetli esecek.

HAFTA SONU KAVURACAK!

Hafta sonu sıcaklıklar Ankara'da 34, İstanbul'da 33, İzmir'de ise 40 dereceye ulaşacak. Uzmanlar, yüksek sıcaklıklara karşı özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün hava hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli olacak, sıcaklık 32 dereceyi bulacak. Yarın ise açık ve güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklık yine 32 derece olacak.

10 Ağustos Pazar günü termometreler 33 dereceyi gösterecek ve gökyüzü açık olacak. 11 Ağustos Pazartesi günü açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 32 derece olacak. 12 Ağustos Salı günü ise hava açık ve güneşli seyrederken sıcaklık 31 dereceye inecek.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı illerde vatandaşlar, özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalmamalı.

METEOROLOJİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORUNU AÇIKLADI!

8 AĞUSTOS 2025 (CUMA)

Bugün Marmara'nın kuzey bölgeleri, Karadeniz'in büyük bir bölümü ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. Ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarak oldukça bunaltıcı bir gün yaşanacak.

9 AĞUSTOS 2025 (CUMARTESİ)

Hafta sonunun ilk günü, yağışlar etkisini azaltacak. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan civarında görülecek. Yurdun büyük bir bölümünde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak.

10 AĞUSTOS 2025 (PAZAR)

Pazar günü yağışlar tekrar etkisini artıracak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kars ve çevresinde yağışlar kuvvetli olabilir. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava devam edecek. Ege ve Akdeniz kıyıları yine aşırı sıcaklıklarla boğuşacak.

11 AĞUSTOS 2025 (PAZARTESİ)

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar tekrar azalıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar dışında, Türkiye genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Özellikle güney bölgelerde sıcaklıklar hala çok yüksek seviyelerde seyredecek.

12 AĞUSTOS 2025 (SALI)

Salı günü hava durumu sakinleşiyor. Yağışlı hava sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Ardahan civarında hafif şekilde etkili olacak. Yurdun büyük bir bölümünde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yüksek seviyelerini korumaya devam edecek.

YURT GENELİNDE İL İL BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

8 AĞUSTOS 2025 CUMA SABAH (06:00-12:00 TSI)

Sabah saatlerinde Türkiye'nin kuzey bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde, Batı ve Orta Karadeniz'in büyük bir bölümünde, özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Giresun gibi şehirlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yer yer yağışlar görülecek. Rüzgar, Ege kıyılarında ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli esecek. Ülkenin geri kalanında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim.

8 AĞUSTOS 2025 CUMA ÖĞLE (12:00-18:00 TSI)

Öğle saatlerinde yağışlı hava, daha geniş bir alana yayılıyor. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 40-60 km hızla kuvvetli esecek.

8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKŞAM (18:00-24:00 TSI)

Akşam saatlerinde yağışlı hava etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde devam edecek. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. İç Ege'de Kütahya ve Uşak civarında da yerel sağanak yağışlar olabilir. Ülkenin geri kalanında ise hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuvvetli esmeyi sürdürecek.

9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ GECE (00:00-06:00 TSI)

Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saatlerinde yağışlı hava sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Artvin çevrelerinde etkili olacak. Yağışların bu bölgelerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin büyük bir bölümünde ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık