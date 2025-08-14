Yapay zekanın tavsiyesi hastanelik etti! 60 yaşındaki adam ölümden bakın nasıl döndü…
ChatGPT’den aldığı diyet tavsiyesiyle beslenme rutinini değiştiren adam, Günümüzde nadir görülen bir zehirlenme yaşadı. Yapay zekanın eksik uyarıları nedeniyle ciddi psikiyatrik ve fiziksel belirtiler göstererek hastaneye başvuran adam, sağlıklı beslenmeyi amaçlarken hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar…
60 yaşındaki bir adam, ChatGPT'den aldığı diyet tavsiyeleri ile sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmayı hedefledi.
Aşırı sodyum klorür (sofra tuzu) tüketiminin vücuda olumsuz etkileri olduğuna dair birçok makale okuduktan sonra tuzu beslenme rutininden tamamen çıkarmaya karar verdi.
Okuduğu bu makale nedeniyle yapay zekadan tuz tüketimini sıfıra indiren bir diyet listesi yazmasını istedi. Listeyle tuz tüketmeyi tamamen bırakan adam, 19. yüzyılda sıkça görülen ancak günümüzde rastlanması nadir olan bromizm adlı kronik bromür zehirlenmesi hastalığına yakalandı.