Yapay zekanın tavsiyesi hastanelik etti! 60 yaşındaki adam ölümden bakın nasıl döndü…

ChatGPT’den aldığı diyet tavsiyesiyle beslenme rutinini değiştiren adam, Günümüzde nadir görülen bir zehirlenme yaşadı. Yapay zekanın eksik uyarıları nedeniyle ciddi psikiyatrik ve fiziksel belirtiler göstererek hastaneye başvuran adam, sağlıklı beslenmeyi amaçlarken hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar…

60 yaşındaki bir adam, ChatGPT'den aldığı diyet tavsiyeleri ile sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmayı hedefledi.

Aşırı sodyum klorür (sofra tuzu) tüketiminin vücuda olumsuz etkileri olduğuna dair birçok makale okuduktan sonra tuzu beslenme rutininden tamamen çıkarmaya karar verdi.

Okuduğu bu makale nedeniyle yapay zekadan tuz tüketimini sıfıra indiren bir diyet listesi yazmasını istedi. Listeyle tuz tüketmeyi tamamen bırakan adam, 19. yüzyılda sıkça görülen ancak günümüzde rastlanması nadir olan bromizm adlı kronik bromür zehirlenmesi hastalığına yakalandı.

YAPAY ZEKANIN TAVSİYESİNE UYDU, HASTANELİK OLDU

ChatGPT'ye tuzun yerine geçebilecek alternatifler hakkında soru yönelten 60 yaşındaki adam önerilen tavsiyeleri uygulamaya başladı.

Yaklaşık üç ay boyunca sürdürdüğü bu diyetin ardından, adam komşusunun kendini zehirlemeye çalıştığı yönündeki paranoyak düşüncelerle hastaneye başvurdu.

Hastanede yüz aknesi ve kırmızı damar lekeleri, yorgunluk, uykusuzluk, aşırı susama, koordinasyon bozukluğu ve deri döküntüleri gibi fiziksel belirtilerinin yanı sıra artan paranoya, görsel ve işitsel halüsinasyonlar yaşamaya başladığı gözlemlendi.

60 yaşındaki adam hastaneden kaçmaya çalışma girişiminde bulunması üzerine "ağır engellilik" gerekçesiyle zorunlu psikiyatrik tedavi altına alındı.

ASIL SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Yapılan incelemeler sonucunda, adamın ChatGPT ile yaptığı görüşmede "tuzun yerine kullanılabilecek maddeler" arasında önerilen "sodyum bromür" maddesini diyetine kattığı anlaşıldı.

FARKINDA OLMADAN KENDİNİ ZEHİRLEDİ

Temizlik gibi endüstriyel amaçlar için kullanılan bir bileşen olan sodyum bromür, insan beslenmesi açısından tavsiye edilmeyen ve olumsuz etkileri olan bir bileşendir.