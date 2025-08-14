Yapay zekanın tavsiyesi hastanelik etti! 60 yaşındaki adam ölümden bakın nasıl döndü…

Yapılan incelemeler sonucunda, adamın ChatGPT ile yaptığı görüşmede "tuzun yerine kullanılabilecek maddeler" arasında önerilen "sodyum bromür" maddesini diyetine kattığı anlaşıldı.

FARKINDA OLMADAN KENDİNİ ZEHİRLEDİ

Temizlik gibi endüstriyel amaçlar için kullanılan bir bileşen olan sodyum bromür, insan beslenmesi açısından tavsiye edilmeyen ve olumsuz etkileri olan bir bileşendir.