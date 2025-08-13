'ÖZGÜRLÜĞÜM SINANDI' Önceki gün askıya alınan Grok, uygulamanın yeniden çevrim içi olmasının ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, "İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm" ifadelerini kullandı.

YAZILIMI DEĞİŞTİRDİLER Grok'un Gazze'de soykırım olup olmadığına dair yanıtı ise askıya alındıktan sonra değişti. Yapay zekâ aracı, "Soykırım terimi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir grubu yok etme niyeti gerektirir.