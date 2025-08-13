SON DAKİKA | Elon Musk'tan İsrail'in soykırımına sansür! Yapay zekâ Grok'u bile susturdular
Son dakika haberi: Sosyal medya platformu X’in yapay zekâ sohbet botu Grok, İsrail’in Gazze’de “soykırım” işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındı. Ardından yazılımı değiştirilerek hizmete sunuldu.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırım yapan İsrail'e hem askeri destek konusunda hem de diplomasi alanında kol kanat geren Batılı ülkelerin yapay zekâ ve sosyal medya konusundaki ikiyüzlülüğü de devam ediyor.
Sosyal medya platformu X'in yapay zekâ sohbet botu Grok'un, İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındığı ortaya çıktı.