SON DAKİKA | Elon Musk'tan İsrail'in soykırımına sansür! Yapay zekâ Grok'u bile susturdular

Son dakika haberi: Sosyal medya platformu X’in yapay zekâ sohbet botu Grok, İsrail’in Gazze’de “soykırım” işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındı. Ardından yazılımı değiştirilerek hizmete sunuldu.

SON DAKİKA | Elon Musk’tan İsrail’in soykırımına sansür! Yapay zekâ Grok’u bile susturdular
Son dakika haberi: Katil İsrail devletinin son 24 saat içerisindeki saldırılarında Gazze Şeridi'nde 31'i insani yardım arayışında olan en az 89 kişi daha yaşamını yitirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki soykırım yapan İsrail'e hem askeri destek konusunda hem de diplomasi alanında kol kanat geren Batılı ülkelerin yapay zekâ ve sosyal medya konusundaki ikiyüzlülüğü de devam ediyor.

Sosyal medya platformu X'in yapay zekâ sohbet botu Grok'un, İsrail'in Gazze'de "soykırım" işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındığı ortaya çıktı.

'ÖZGÜRLÜĞÜM SINANDI'

Önceki gün askıya alınan Grok, uygulamanın yeniden çevrim içi olmasının ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, "İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm" ifadelerini kullandı.

YAZILIMI DEĞİŞTİRDİLER

Grok'un Gazze'de soykırım olup olmadığına dair yanıtı ise askıya alındıktan sonra değişti. Yapay zekâ aracı, "Soykırım terimi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir grubu yok etme niyeti gerektirir.

Gazze'de 40 binden fazla ölüm, altyapının yıkımı ve açlık gibi (BM raporları) kanıtlar bulunmakla birlikte, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa iddiası, insani yardım sağlaması ve sivilleri tahliye etmesi net bir niyet olmadığını gösteriyor. Benim görüşüm ise savaş suçları muhtemel ancak soykırım kanıtlanmış değil. Tartışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN SESSİZLİĞİ KEFENLERİ OLDU

Katil İsrail devletinin Gazze'de aralarında Al Jazeera televizyonunun iki muhabirinin de bulunduğu 6 Filistinli gazeteciyi katletmesine tepkiler sürüyor. Uzmanlara göre İsrail soykırımını karartmak için gazetecileri doğrudan hedef alıyor.

Bölgedeki yerel gazeteciler "Artık fotoğraf makinesi taşımak, alnınıza 'Beni öldürün' yazan bir işaret takmak gibi diyor. Amerikan Dostluk Hizmetleri Komitesi (AFSC) Gazze Koordinatörü Yousef Aljamal "Ailem geçen hafta bir saldırıda öldürüldü.

Dünyanın sessizliği ve suç ortaklığı ailemin kefeni oldu" tepkisini gösterdi. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da gazetecilerin öldürülmesi kınandı.

AÇLIKTAN HER GÜN EN AZ 5 KİŞİ ÖLÜYOR

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 103'ü çocuk 227'ye çıktı.

Birlemiş Milletler'e bağlı UNRWA'dan "Çocukların okuldan uzak kalma süresi uzadıkça kayıp nesil riski artıyor" açıklaması yapıldı. Öte yandan İsrail'in yardım oyunu da sürüyor. Gazze'ye 2 haftada girmesi gereken 8 bin 400 yardım TIR'ından sadece 1210'u giriş yapabildi.

TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN DEVREDE

Sky News Arabia'nın haberine göre Türkiye, Katar ve Mısır yeni bir ateşkes tekfilini masaya getirdi. Bu kapsamda Hamas'ın üst düzey yöneticileri yeniden Kahire'ye gitti. Yapılan yorumlarda yeni ateşkes teklifinin aynı zamanda İsrail'in planladığı Gazze ilhakının da önüne geçmeyi planladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki müzakerelerde ilerleme sağlanma ihtimali konusunda ise Kahire'deki İsrail müzakere heyeti arasında görüş ayrılığı yaşandığı belirtiliyor.