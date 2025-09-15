Yardım çağlığını komşuları duydu... Eşinin bıçakladığı 36 yaşındaki Ceylan yaşam savaşı veriyor
Mardin Artuklu'da 36 yaşındaki Ceylan B., çıkan tartışmada eşi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan ve kendini evden dışarı atıp yardım isteyen Ceylan yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Nur Mahallesi'ndeki Viyan Veske 2 Apartmanı'nda meydana geldi. Ceylan B. ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., eşi tarafından bıçakla yaralandı.
Ceylan B., kendini evden dışarı atıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceylan B., yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.