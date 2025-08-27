Yargıya parmak salladı! Özgür Özel'den Akın Gürlek'e tehdit: Senin alnını karışlıyacağım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingi skandal anlara sahne oldu. Yalan ve iftiralarla sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Özel, bir kez daha yargıya parmak salladı.
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Beyoğlu'nda gerçekleşti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi.
"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"
Özel miting sırasında ise skandal sözler sarf etti. Sürekli tarafsız yargıyı hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti.
Özel, mitingde Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.
GÜRLEK'E TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek'e manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Özel'in 6 ayrı grup konuşmasında kullandığı bu ifadeler için Gürlek'e, işlenmiş yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti.