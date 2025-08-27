Yargıya parmak salladı! Özgür Özel'den Akın Gürlek'e tehdit: Senin alnını karışlıyacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beyoğlu'ndaki mitingi skandal anlara sahne oldu. Yalan ve iftiralarla sürekli hedef aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Özel, bir kez daha yargıya parmak salladı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 21:54 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 22:01

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Beyoğlu'nda gerçekleşti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi.

"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM" Özel miting sırasında ise skandal sözler sarf etti. Sürekli tarafsız yargıyı hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti. Özel, mitingde Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.